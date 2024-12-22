Леонтьев: Проявили бойцовские качества, но все равно проиграли

Главный тренер нижнекамскоговысказался о матче против(4:7).

«Какая‑то скованность присутствовала у наших ребят. Проявили себя не так, как надо. К сожалению, многовато пропустили, хотя и забили четыре сопернику, который сейчас на ходу… Но все равно акцент идет на нашу команду. Мы отталкиваемся от своих действий. Надо четче выполнять игровое задание и дисциплинированнее играть в обороне. Ненужные удаления в начале матча повлияли на исход, соперник их реализовал. Сражались до конца, но было много упущено. С такого счета тяжело отыграться. Проявили бойцовские качества, но все равно проиграли. Готовимся к следующему матчу

И правда создавали хорошие моменты в конце, очень опасные. Но где‑то вратарь соперника выручил, а где‑то нам не повезло, может, в реализации и завершении. Все стандартно. Можно говорить, что угодно, но шайба не зашла и не пересекла ленточку. Значит, не хватило усилий, чтобы она оказалась в воротах», — цитирует Леонтьева «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 3-е место в таблице Запада с 51-м очком в активе, а «Нефтехимик» — на 8-й позиции Востока с 36-ю баллами.