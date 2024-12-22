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    Тренер «Динамо» Мн: В реализации нужно добавлять, стараться забивать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Спартак
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:3 ОТ). Матч проходил в Ташкенте (Узбекистан).

    Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо»
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    Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо»

    «Сыграли хороший матч. К сожалению, проиграли. Понятно, почему — в этой поездке есть момент, когда нам забивают голы в концовках периодов. Соперник концентрируется, а мы расслабляемся, даём ему преимущество и получаем голы.

    Предупреждаем, что надо сыграть чуть проще, где-то "убить" игру, но пока не можем этого сделать. А так — неплохая игра, хорошие моменты, вратарь выручал нас. Могли забить ещё, но так бывает. Чтобы нам расти как команде, нужно стараться хорошо играть матчи с большими командами, где соперник наказывает за какую-то очень маленькую ошибку. Так и произошло — что первый (пропущенный) гол, что второй.

    В реализации нужно добавлять, стараться забивать — были моменты, когда мы могли создать гандикап. Сказалось ли то, что прилетели позже, чем планировали? Нет. Мы не жалуемся — выглядели неплохо, но в определённых моментах нам есть чему учиться», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча минское «Динамо» занимает 7-е место в таблице Запада с 43 очками в активе. В следующем поединке «зубры» сыграют против «Ак Барса» 25-го декабря.

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