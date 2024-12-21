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    Епанчинцев: Проиграли по делу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Амур
    Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о матче против «Амура» (1:3).

    Вадим Епанчинцев
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    Вадим Епанчинцев

    «Ключевой момент был во втором периоде. Сравняли, но быстро пропустили. Взяли челлендж на помеху вратарю, но шайбы засчитали. Соперник здорово сыграл в обороне, отмечу вратаря. У нас побежали атаковать даже защитники, мы хотели забить, но этого мало. Проиграли по делу.

    Мы смотрим и проверяем состояние, но есть и игровые качества, они на первом плане. Мы хотим достать из себя резерв, который мы видим на тренировках и играх.

    Можно было где‑то завести сегодня. Хотели перевернуть ход матча, забить. Хотели достать наши резервы. Драка может завести команду, сделать размен. Но я не сторонник. Можно попросить любого игрока это сделать, но я таким не занимаюсь», — цитирует Епанчинцева «Матч ТВ».

    «Сибирь» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 29 очков. «Амур» находится на последней строчке — 20 очков.

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