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    Минское «Динамо» неожиданно победило «Ак Барс»

    «Ак Барс» — «Динамо» Минск: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в родных стенах уступил минскому «Динамо» со счетом 1:3.

    «Динамо» Минск
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    «Динамо» Минск

    В составе победителей дублем отметился Александр Волков, еще одним голом отметился Андрей Стась. За хозяев шайбу забросил Дмитрий Яшкин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Минск) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Волков — 13 (бол., Энас), 4:52 — 0:1. Стась — 3 (Бориков, Хэмилтон), 15:40 — 0:2. Яшкин — 15 (Семенов, Миллер), 38:20 — 1:2. Волков — 14 (п.в., Пышкайло), 59:30 — 1:3Вратари: Мифтахов — ДемченкоШтраф: 10 — 8Броски: 27 (6+6+15) — 34 (13+10+11)

    У минского «Динамо» теперь 42 очка и седьмое место в Западной конференции. У «к Барса» осталось 46 очков и третья строчка на «Востоке».

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