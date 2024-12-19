«Динамо» Москва — «Адмирал»: счет матча 4:2, обзор голов

Московскоеоказалось сильнее(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе «бело-голубых» шайбы забросили Артём Кудашов, Артём Сергеев, Артём Ильенко в большинстве и Макс Комтуа в пустые ворота.

У «Адмирала» голы записали на свой счет Степан Старков и Георгий Солянников.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) Голы: Кудашов — 1 (Швец-Роговой), 6:53 — 1:0. Сергеев — 1 (Пыленков, Пакетт), 9:34 — 2:0. Ильенко — 6 (бол., Уил, Гусев), 15:23 — 3:0. Старков — 10 (Гутик, Метальников), 34:46 — 3:1. Солянников — 5 (Гутик, Ручкин), 54:49 — 3:2. Комтуа — 9 (п.в.), 59:24 — 4:2Вратари: Ярославлев — Мишуров (Коновалов, 20:00, 59:00 — 59:24)Броски: 39 (14+13+12) — 25 (3+9+13)Штраф: 6 — 4

После этого матча московское «Динамо» занимает 3-е место в таблице Запада с 49-ю очками в активе, а «Адмирал» — на 6-й позиции Востока с 41-м баллом.