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    «Вашингтон» — «Баффало»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Баффало Сэйбрз Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на НХЛ
    15 декабря «Вашингтон» примет «Баффало» в рамках поединка регулярного чемпионата НХЛ. Начало игры в 03:00 по мск.

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    «Вашингтон» имеет 42 очка и с этим результатом хозяева лидируют в таблице Восточной конференции. Из всех лидеров у «Кэпиталз» наивысший запас матчей. Даже если «Нью-Джерси» выиграет, то «Вашингтон» останется на 1-й строчке. Пару дней назад клуб провел непростой матч с «Коламбусом», где все решил овертайм (2:1).

    «Баффало» нахватался кучу поражений. С конца ноября команда проиграла 8 поединков и опустилась на 15-е место в турнирной таблице Востока. Главной проблемой на данный момент для «Сэйбрз» является слабая оборона. 12 декабря гости у себя дома проиграли «Рейнджерс» 2:3.

    Прогнозы и ставки

    Понятно, кто является фаворитом встречи. У «Вашингтона» сейчас дела идут хорошо и он должен справиться с одной из худших команд Восточной конференции.

    • Котировки букмекеров: 1.91 и 3.40 соответственно нам дают поставить на победу одной или другой команды без учетом ОТ и буллитов. С учетом всех возможных вариантов развития событий коэффициенты составляют 1.53 и 2.50.

    • Аналитики LiveSport.Ru предложил пару ставок на матч. С ними можно ознакомиться в прогнозе редакции.

    • ИИ считает, что «Вашингтон» не встретит особого сопротивления и одержит уверенную победу со счетом 4:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Баффало» и других поединков турнира смотрите на сайте LiveCup.Run.

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