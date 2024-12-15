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    «Вашингтон» воспользуется очевидным спадом соперника

    «Вашингтон» — «Баффало». Ставка (к. 2.14) и прогноз на хоккей, НХЛ, 15 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Баффало»
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    Джон Карлсон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» примет «Баффало». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 15 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Баффало», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Декабря 2024 года

    Вашингтон

  • НХЛ
    •  Вашингтон 03:00 Баффало

    Баффало

  • НХЛ
    •

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: В 28 матчах «Вашингтону» удалось набрать 42 очка, благодаря которым он лидирует в таблице Восточной конференции, опережая на 1 балл 2-й «Нью-Джерси».

    Последние матчи: Относительно недавно «Вашингтон» выдал очередную серию без поражений, в рамках которой взял верх над «Флоридой» — 4:1, «Тампой-Бэй» — 5:4, «Айлендерс» — 5:4 ОТ и «Нью-Джерси» — 6:5.

    Следующий матч «Кэпиталз» неожиданно обернулся потерей очков в домашнем соперничестве с «Сан-Хосе» — 1:2 ОТ. Вслед за поражением от «Шаркс» пошли победы над «Торонто» — 3:1, «Монреалем» — 4:2 и «Коламбусом» — 2:1 ОТ.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Александр Овечкин, Сонни Милано, Ти Джей Оши.

    Состояние команды: «Вашингтон» проводит превосходный сезон на фоне более скромных ожиданий в межсезонье и проблем, с которыми команда Спенсера Карбери умело совладала по ходу регулярки.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    В настоящее время «Вашингтон» целенаправленно мчит к плей-офф на позиции сильнейшего клуба Востока и намерен вести борьбу до тех пор, пока отрыв от ближайших конкурентов не станет более существенным.

    Практически в каждом матче «Кэпиталз» демонстрируют содержательную игру в нападении, а в контексте общего командного тонуса «Вашингтону» присуща стабильность, которой не хватает многим его конкурентам.

    «Баффало»

    Турнирное положение: Команда из одноименного города в штате Нью-Йорк провела 29 матчей, в которых заработала 26 очков. В таблице Востока «Сейбрз» прописались на 15-й позиции.

    Последние матчи: Последние восемь матчей «Баффало» заканчивались одинаковым исходом — поражением команды Линди Раффа. Отрицательная серия стартовала с довольно скромного матча с «Миннесотой» — 0:1.

    За игрой с «Уайлд» последовали потери турнирных баллов во встречах с «Ванкувером» — 3:4 ОТ, «Айлендерс» — 0:3, «Колорадо» — 4:5, «Виннипегом» — 2:3 ОТ, «Ютой» — 2:5, «Детройтом» — 5:6 Б и «Рейнджерс» — 2:3.

    Не сыграют: Расмус Далин, Сэм Лафферти.

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    • Состояние команды: На протяжении последних сезонов «Баффало» находится на этапе перестройки, конечным этапом которой в идеале должна стать борьба за высокие кубковые позиции.

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    Однако этот чемпионат «Баффало» проводит по всем параметрам неудачно: команда не может реализовать собственный потенциал и переживает очевидный кризис идей в контексте содержательной игры.

    В настоящий момент «Баффало» плох во всем, что касается непосредственно хоккея. Темп набора очков «Сейбрз» оставляет желать лучшего, как и в целом результаты на дистанции.

    Статистика для ставок

    • Победой «Вашингтона» закончились семь матчей из последних восьми

    • В трех встречах из последних четырех «Вашингтон» не пропускал больше гола

    • «Баффало» не побеждает на протяжении восьми последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.56, а победа «Баффало» — в 2.90.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

    Прогноз: К личной встрече с сильнейшим в данный момент клубом Восточной конференции «Баффало» подходит в безобразном виде. Тотальный форменный спад явно не будет способствовать успеху «Сейбрз» в столице.

    Ставка: «Вашингтон» победит за 2.14.

    Прогноз: В нынешнем сезоне «Вашингтон» дома менее результативен, чем в гостях, ввиду чего большого количества заброшенных шайб в этой игре едва ли приходится ожидать.

    Ставка: Тотал меньше 6 за 1.86.

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    «Вашингтон» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Вашингтон» воспользуется очевидным спадом соперника
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