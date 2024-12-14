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    Нападающий «Вашингтона»: Овечкин — легенда

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер высказался о роли капитана «столичных» Александра Овечкина.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Овечкин — легенда, он особенный, вероятно, всегда будет лидером "Вашингтона" по количеству голов. А с ним и мы становимся лучше как команда.

    Но мы также коллектив, который, как мне кажется, не обязательно полагается на одного или двух игроков, чтобы одерживать победы. У нас четыре довольно сильных звена, три пары защитников и два хороших вратаря.

    Мы не зависим от одного или двух человек, и я думаю, что в этом сила команды», — приводит слова Эллера AP News.

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    Овечкин находится в лазарете. Форвард продолжает восстанавливаться от перелома малоберцовой кости.

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