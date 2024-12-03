ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп Гвардиола и Жозе МоуриньюЖест отчаяния. Гвардиола постепенно превращается в Моуринью
  • 22:53
    • Дубль Рафиньи помог «Барселоне» разгромить «Мальорку»
  • 21:21
    • «Ак Барс» победил «Динамо» М в результативном матче
    Все новости спорта

    Гатиятулин: Переломили матч за счет самоотверженности и самоотдачи

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Динамо
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о матче против московского «Динамо» (5:4).

    Анвар Гатиятулин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анвар Гатиятулин

    «Зрелищный матч, соперник очень мастеровитый, со своей системой. Но у нас тоже есть козыри, которые мы можем противопоставить любой команде. Была пауза, три дня мы не катались, возможно, с этим связан такой первый период — было много сумбура. Тем не менее ребята молодцы, хорошо отреагировали на коррективы, которые мы внесли в перерыве. В итоге переломили матч за счёт самоотверженности и самоотдачи, здорово провели два периода.

    Мы вели в счёте и при любой возможности заставляли соперника ошибаться в их зоне. "Динамо" чуть поменяло игру — стало играть через длинные передачи, поэтому нам приходилось немного "сворачиваться". Пропустили четвёртый гол, но это игровой момент, тем не менее правильно сыграли в остальных эпизодах, а наши ошибки Тимур Билялов подчистил», — цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.

    Для «Ак Барса» эта победа стала третьей кряду в КХЛ, команда с 41 очком идет четвертой на «Востоке». «Динамо» занимает третью позицию с 43 очками в Западной конференции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Байер» напомнит, кто является чемпионом Бундеслиги
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Милан» начнет свой путь в Кубке Италии с победы
  • «Милан» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Вернется ли «Лестер» к победам?
  • «Лестер» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лестер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Паркс — Корпач
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  4.76
  • Экспресс дня 4 декабря
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие