Гатиятулин: Переломили матч за счет самоотверженности и самоотдачи

Главный тренервысказался о матче против московского(5:4).

«Зрелищный матч, соперник очень мастеровитый, со своей системой. Но у нас тоже есть козыри, которые мы можем противопоставить любой команде. Была пауза, три дня мы не катались, возможно, с этим связан такой первый период — было много сумбура. Тем не менее ребята молодцы, хорошо отреагировали на коррективы, которые мы внесли в перерыве. В итоге переломили матч за счёт самоотверженности и самоотдачи, здорово провели два периода.

Мы вели в счёте и при любой возможности заставляли соперника ошибаться в их зоне. "Динамо" чуть поменяло игру — стало играть через длинные передачи, поэтому нам приходилось немного "сворачиваться". Пропустили четвёртый гол, но это игровой момент, тем не менее правильно сыграли в остальных эпизодах, а наши ошибки Тимур Билялов подчистил», — цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.

Для «Ак Барса» эта победа стала третьей кряду в КХЛ, команда с 41 очком идет четвертой на «Востоке». «Динамо» занимает третью позицию с 43 очками в Западной конференции.