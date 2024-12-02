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    Квартальнов: Нам нужно не проседать в конце

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Сибирь
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о матче против «Сибири» (5:4).

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Мы довольны победой. Сегодня забили пять голов, но не получилось сдержать соперника, когда играли пять на шесть. Нам нужно не проседать в конце. За что боялись, то и не получилось выполнить. Но мы забили на одну шайбу больше — парни молодцы, начали непростое турне.

    Энасу Шипачев давал пару раз неплохие передачи, надо было просто бить сразу. Но Сэм принял такое решение. Иногда нужно на себя брать ответственность. Если неудобно тебе, то неудобно и вратарю — есть такая пословица», — цитирует Квартальнова «Матч ТВ».

    «Динамо» с 36 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 27 баллами располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

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