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    «Автомобилист» уступил «Спартаку» по буллитам

    «Автомобилист» — «Спартак»: счет матча 4:5 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Спартак
    В регулярном чемпионате КХЛ «Автомобилист» из Екатеринбурга уступил на своем льду московскому «Спартаку» в серии буллитов.

    Павел Порядин
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    Павел Порядин

    Основное время завершилось вничью со счетом 4:4. Причем, хозяева смогли в третьем периоде отыграть три шайбы с 1:4.

    В составе «Автомобилиста» забивали Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек, Максим Осипов, Андрей Обидин.

    У красно-белых отличились Александр Пашин, Иван Морозов, Даниил Орлов, Михаил Мальцев, Павел Порядин, реализовавший победный буллит.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Спартак» — 4:5 Б (1:2, 0:2, 3:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Пашин — 5 (мен., Рубцов, Королев), 4:34 — 0:1. Морозов — 13 (бол., Чайковски, Голдобин), 7:33 — 0:2. Да Коста — 7 (бол., Блэкер), 15:06 — 1:2. Орлов — 2 (бол., Голдобин, Рубцов), 27:08 — 1:3. Мальцев — 9 (Ружичка, Чайковски), 38:33 — 1:4. Мэйсек — 12 (бол., Кизимов, Да Коста), 41:37 — 2:4. Осипов — 4 (Хрипунов, Да Коста), 49:53 — 3:4. Обидин — 3 (Кашников, Бывальцев), 56:04 — 4:4Победный буллит: ПорядинВратари: Галкин — НиколаевБроски: 21 (4+6+10+1) — 23 (12+5+4+2)Штраф: 13 — 13

    «Автомобилист» идет третьим на «Востоке» с 42 очками. «Спартак» на второй строчке в Западной конференции с 46 очками.

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