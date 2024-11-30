Тамбиев: Нашлись лидеры в команде, которые вытащили непростой матч

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против(4:3).

«Сложный матч, конечно, игра со СКА забрала много сил и эмоций, это было ожидаемо. Благодарен ребятам за то, что при счёте 2:3 нашли в себе силы. Нашлись лидеры в команде, которые вытащили непростой матч, переломили, сравняли, забили голы и доиграли матч до победы. Непростые соперники с кинжальными атаками, у них очень много хороших и интересных ребят в нападении играют.

Как и всегда, хорошая и праздничная атмосфера на "Фетисов Арене", спасибо огромное болельщикам, гонят команду вперёд. Ребята правда молодцы, было видно, что мы были не такие резкие сегодня на льду, где не надо — отдавали инициативу.

Вроде бросали и атаковали, однако это было не так остро, присутствовал брак, допускали пробросы — это всё-таки следствие того, что мы не восстановились до конца после матча со СКА. Но всё определяет результат, главное — добыта важная победа, особенно после болезненного поражения в Сочи, вернули должок», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» занимает 6-е место в таблице Востока с 35-ю очками в активе. В следующем матче команда встретится с «Локомотивом» 2-го декабря.