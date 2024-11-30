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    Тамбиев: Нашлись лидеры в команде, которые вытащили непростой матч

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Сочи
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Сочи» (4:3).

    Леонид Тамбиев — главный тренер «Адмирала»
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    Леонид Тамбиев — главный тренер «Адмирала»

    «Сложный матч, конечно, игра со СКА забрала много сил и эмоций, это было ожидаемо. Благодарен ребятам за то, что при счёте 2:3 нашли в себе силы. Нашлись лидеры в команде, которые вытащили непростой матч, переломили, сравняли, забили голы и доиграли матч до победы. Непростые соперники с кинжальными атаками, у них очень много хороших и интересных ребят в нападении играют.

    Как и всегда, хорошая и праздничная атмосфера на "Фетисов Арене", спасибо огромное болельщикам, гонят команду вперёд. Ребята правда молодцы, было видно, что мы были не такие резкие сегодня на льду, где не надо — отдавали инициативу.

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    • Вроде бросали и атаковали, однако это было не так остро, присутствовал брак, допускали пробросы — это всё-таки следствие того, что мы не восстановились до конца после матча со СКА. Но всё определяет результат, главное — добыта важная победа, особенно после болезненного поражения в Сочи, вернули должок», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

    «Адмирал» занимает 6-е место в таблице Востока с 35-ю очками в активе. В следующем матче команда встретится с «Локомотивом» 2-го декабря.

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