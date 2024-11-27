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    НХЛ. «Юта»в гостях одолела «Монреаль», «Ванкувер» победил «Бостон»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Юта Монреаль Канадиенс Ванкувер Кэнакс Бостон Брюинз
    «Юта» на выезде одержала победу над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

    Михаил Сергачев
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    Михаил Сергачев

    Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник Михаил Сергачев. 26-летний россиянин набрал 15 (6+9) очков в 22 играх этого сезона.

    «Юта» с 21 очком в 22 матчах идет 11-й строчке в Западной конференции. «Монреаль» с 17 очками за 21 игру занимает предпоследнее, 15-е место на «Востоке».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Юта» — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Гюнтер — 10 (Келлер, Шмальц), 26:23 — 0:1. Штрабл — 2 (Кофилд, Савар), 28:05 — 1:1. Ньюхук — 5 (Дворак, Джекай), 40:46 — 2:1. Макбэйн — 8 (Кули, Гюнтер), 44:17 — 2:2. Сергачев — 6 (Шмальц, Хэйтон), 64:33 — 2:3Вратари: Монтембо — ВеймелкаШтраф: 20 — 8Броски: 13 (5+3+5+0) — 29 (14+8+6+1)

    «Монреаль» — «Юта» — 2:3 ОТ

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Ванкувер» на выезде переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

    Российский защитник «Брюинз» Никита Задоров сыграл 17 минут 45 секунд и отметился одним броском по воротам соперника. Когда он был на льду команда не пропускала.

    «Ванкувер» набрал 25 очков в 20 играх и занимает 6-е место в Западной конференции. «Бостон» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 23 очка в 23 матчах.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Ванкувер» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Дебраск — 6 (бол., Гарлэнд, Хьюз), 25:53 — 0:1. Гарлэнд — 6 (п.в., Сутер), 59:47 — 0:2Вратари: Суэймен (59:12 — 59:47) — ЛанкиненШтраф: 4 — 6Броски: 32 (9+13+10) — 15 (3+6+6)

    «Бостон» — «Ванкувер» — 0:2
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