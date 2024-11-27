НХЛ. «Юта»в гостях одолела «Монреаль», «Ванкувер» победил «Бостон»

на выезде одержала победу надв матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник Михаил Сергачев. 26-летний россиянин набрал 15 (6+9) очков в 22 играх этого сезона.

«Юта» с 21 очком в 22 матчах идет 11-й строчке в Западной конференции. «Монреаль» с 17 очками за 21 игру занимает предпоследнее, 15-е место на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Юта» — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) Голы: Гюнтер — 10 (Келлер, Шмальц), 26:23 — 0:1. Штрабл — 2 (Кофилд, Савар), 28:05 — 1:1. Ньюхук — 5 (Дворак, Джекай), 40:46 — 2:1. Макбэйн — 8 (Кули, Гюнтер), 44:17 — 2:2. Сергачев — 6 (Шмальц, Хэйтон), 64:33 — 2:3Вратари: Монтембо — ВеймелкаШтраф: 20 — 8Броски: 13 (5+3+5+0) — 29 (14+8+6+1)

«Монреаль» — «Юта» — 2:3 ОТ

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Ванкувер» на выезде переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Российский защитник «Брюинз» Никита Задоров сыграл 17 минут 45 секунд и отметился одним броском по воротам соперника. Когда он был на льду команда не пропускала.

«Ванкувер» набрал 25 очков в 20 играх и занимает 6-е место в Западной конференции. «Бостон» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 23 очка в 23 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Ванкувер» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Дебраск — 6 (бол., Гарлэнд, Хьюз), 25:53 — 0:1. Гарлэнд — 6 (п.в., Сутер), 59:47 — 0:2Вратари: Суэймен (59:12 — 59:47) — ЛанкиненШтраф: 4 — 6Броски: 32 (9+13+10) — 15 (3+6+6)