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    Жамнов: Я глобального кризиса не вижу

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    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итог матча против «Торпедо» (0:6).

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Позитивные моменты? У нас были моменты голевые, их надо было использовать, удачно сыграл вратарь. Бывает, что у соперника залетает всё, а у нас — ничего. Я глобального кризиса не вижу.

    Много что случается неожиданно, тут предсказать невозможно. Я понимаю, к чему вы клоните, поэтому отвечу коротко и ясно — выигрывает команда и проигрывает команда. Винить одного не стоит.

    Если смотришь статистку по голевым моментам — всё отлично вроде. А счет — 0:6. Я уже ответил, что моменты были, но их нужно использовать. Опять же, нужно отдать должное вратарю», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

    «Торпедо» набрало 35 очков и поднялось на шестое место в Западной конференции. У «Спартака» осталось 43 балла и второе место на «Западе».

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