Жамнов: Я глобального кризиса не вижу

Главный тренерподвел итог матча против(0:6).

«Позитивные моменты? У нас были моменты голевые, их надо было использовать, удачно сыграл вратарь. Бывает, что у соперника залетает всё, а у нас — ничего. Я глобального кризиса не вижу.

Много что случается неожиданно, тут предсказать невозможно. Я понимаю, к чему вы клоните, поэтому отвечу коротко и ясно — выигрывает команда и проигрывает команда. Винить одного не стоит.

Если смотришь статистку по голевым моментам — всё отлично вроде. А счет — 0:6. Я уже ответил, что моменты были, но их нужно использовать. Опять же, нужно отдать должное вратарю», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

«Торпедо» набрало 35 очков и поднялось на шестое место в Западной конференции. У «Спартака» осталось 43 балла и второе место на «Западе».