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    Моторыгин об изменениях в игре «Динамо»: Мы сделали больший акцент на оборону

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    Голкипер московского «Динамо» Максим Моторыгин высказался о том, что изменилось в игре «бело-голубых» по сравнению со стартом нынешнего сезона.

    Максим Моторыгин — голкипер московского «Динамо»
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    Максим Моторыгин — голкипер московского «Динамо»

    «Что изменилось в команде в сравнении с началом сезона? Мы сделали больший акцент на оборону, чтобы меньше пропустить, а своё в атаке мы обязательно забьём. Можно сказать, что стали более ответственно подходить к играм.

    Для этого понадобилось проводить собрания? Да, у нас были собрания. Но они были самые обычные. Без каких-то криков или ора. Спокойно поговорили, чтобы выяснить, что не так происходит», — сказал Моторыгин Чемпионату.

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