Моторыгин об изменениях в игре «Динамо»: Мы сделали больший акцент на оборону

Голкипер московскоговысказался о том, что изменилось в игре «бело-голубых» по сравнению со стартом нынешнего сезона.

«Что изменилось в команде в сравнении с началом сезона? Мы сделали больший акцент на оборону, чтобы меньше пропустить, а своё в атаке мы обязательно забьём. Можно сказать, что стали более ответственно подходить к играм.

Для этого понадобилось проводить собрания? Да, у нас были собрания. Но они были самые обычные. Без каких-то криков или ора. Спокойно поговорили, чтобы выяснить, что не так происходит», — сказал Моторыгин Чемпионату.

Московское «Динамо» занимает 3-е место в таблице Западной конференции с 39-ю очками в активе после 29-и сыгранных матчей.