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    Кравец: У нас был третий матч на выезде, но ребята — молодцы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Нефтехимик
    Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец высказался о матче против «Нефтехимика» (3:1).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Мы очень рады, что победили. "Нефтехимик" всегда очень хорошо действует дома, это быстрая и организованная команда, сложно с ней играть. У нас был третий матч на выезде, но ребята — молодцы, с первого периода показали очень хорошую игру, было много моментов, поэтому нас немножко занесло.

    Мы решили, что тут каждый может забить, убежать. И тут же, естественно, "Нефтехимик" нас наказал, но в дальнейшем сыграли по плану, достойно, на команду, выстояли в меньшинстве, вратарь нас подтащил, в большинстве забили и достойно закончили игру победой. Наверное, удалось в конечном счёте всему тренерскому штабу научить наших ребят играть рационально и правильно. Когда нужно играть в давление — нужно играть в давление, когда нужно откатываться — нужно откатываться.

    Но самое главное, что каждый из ребят стал больше уделять внимание отношению к командной игре, к результату, появилось больше ответственности, поэтому и игра стала другой. Они сами стали настраиваться по-другому. И, конечно, когда выигрываешь, каждая победа придаёт уверенность. Берёшь лучшее, добавляешь ещё — и команда играет. Плюс игра вратарей — самое важное в хоккее», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.

    «Куньлунь» с 27 баллами остается 10-м в Западной конференции КХЛ. «Нефтехимик» с 30 очками идет седьмым на «Востоке».

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