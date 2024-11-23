Кросби устроил драку в матче НХЛ

Капитан «Питтсбурга»устроил драку с нападающим «Виннипега»в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра закончилась победой «Джетс» со счетом 4:1. В начале третьего периода 37‑летний Кросби подрался с Коннором. Нападающий «Пингвинз» проводил силовой прием против лучшего бомбардира «Виннипега», но упал на лед. Затем Кросби задел Коннора клюшкой, между игроками началась потасовка, а затем драка.

Кросби и Коннор получили по пятиминутному штрафу, форвард «Питтсбурга» заработал еще и малый штраф.

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«Виннипег» набрал 34 очка в 20 матчах и лидирует в Западной конференции. «Питтсбург» с 18 очками в 22 играх идет на 14-м месте Востока.