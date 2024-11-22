Костюченок: Все довольны, что прервали серию неудач

И. о. главного тренеравысказался о матче против(3:0).

«Хорошая игра, все довольны, все получили удовольствие от игры, именно от командной игры. Вратарь — молодец, отыграл на ноль, в нужные моменты подтащил, оставил в игре. Хочу отметить самоотверженность наших ребят: много блокированных бросков и хорошие голы, терпеливые. Все довольны, что прервали эту серию неудач.

Где взяли силы после сложного перелета? Готовимся, тренируемся. Мы никакой команде мы не проигрывали по движению, по броскам и голевым моментам — просто не могли забить. Сейчас забили. А восстанавливаемся в самолете, мы привыкшие. Всегда делаем акцент на обороне, но здесь дело в том, что немножко проседали в концентрации и не было взаимовыручки, не страховали друг друга, поэтому такие легкие голы пропускали.

Мы разговариваем с игроками — и индивидуально, и все вместе, ищем подходы. Понятно, что это груз ответственности перед болельщиками, но надо это переломить — через работу, через беседы», — приводит слова Костюченка пресс-служба КХЛ.

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После этого матча «Амур» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 15-ю очками в активе, а «Барыс» — на 11-й позиции с 20-ю баллами.