«Авангард» — «Адмирал»: составы, коэффициенты, прогноз

Наиль Якупов — нападающий «Авангарда» Фото: globallookpress.com
В 1-м звене «Авангарда» сыграет Наиль Якупов, а в 4-й тройке нападения — Эмиль Галимов.
Состав «Авангарда»
Телеграм-канал «Авангарда»
Состав «Адмирала»:
Состав «Адмирала»
Телеграм-канал «Адмирала»
Матч между этими командами состоится сегодня, 22-го ноября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.
«Авангард» занимает 10-е место в таблице Востока с 22 очками в активе, а «Адмирал» — на 6-й позиции с 29-ю баллами.