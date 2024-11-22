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    Якупов и Галимов — в составе «Авангарда» на матч против «Адмирала»

    «Авангард» — «Адмирал»: составы, коэффициенты, прогноз

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Адмирал
    Стали известны составы «Авангарда» и «Адмирала» на матч регулярного чемпионата КХЛ.

    Наиль Якупов — нападающий «Авангарда»
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    Наиль Якупов — нападающий «Авангарда»

    В 1-м звене «Авангарда» сыграет Наиль Якупов, а в 4-й тройке нападения — Эмиль Галимов.

    Состав «Авангарда»
    Телеграм-канал «Авангарда»

    Состав «Адмирала»:

    Состав «Адмирала»
    Телеграм-канал «Адмирала»

    Матч между этими командами состоится сегодня, 22-го ноября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    «Авангард» занимает 10-е место в таблице Востока с 22 очками в активе, а «Адмирал» — на 6-й позиции с 29-ю баллами.

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