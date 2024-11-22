«Авангард» — «Адмирал»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны составына матч регулярного чемпионата КХЛ.

В 1-м звене «Авангарда» сыграет Наиль Якупов, а в 4-й тройке нападения — Эмиль Галимов.

Состав «Авангарда» Телеграм-канал «Авангарда»

Состав «Адмирала»:

Состав «Адмирала» Телеграм-канал «Адмирала»

Матч между этими командами состоится сегодня, 22-го ноября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Авангард» занимает 10-е место в таблице Востока с 22 очками в активе, а «Адмирал» — на 6-й позиции с 29-ю баллами.