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    Дубль и ассист Кадейкина помогли «Трактору» одолеть ЦСКА

    «Трактор» — ЦСКА: счет матча 5:2, обзор голов

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    «Трактор» одержал победу над ЦСКА (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Максим Шабанов — нападающий «Трактора»
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    Максим Шабанов — нападающий «Трактора»

    В составе челябинской команды дублем отметился Александр Кадейкин, а по голу записали на свой счет Артём Блажиевский, Максим Шабанов и Андрей Светлаков.

    У ЦСКА шайбы забросили Иван Дроздов и Максим Соркин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — ЦСКА (Москва) — 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)
    Голы: Дроздов — 6 (Провольнев, Каменев), 3:51 — 0:1. Блажиевский — 3 (Светлаков, Кравцов), 6:36 — 1:1. Соркин — 11 (Каменев, Нестеров), 45:16 — 1:2. Кадейкин — 12 (Тертышный), 45:56 — 2:2. Шабанов — 11 (Кадейкин), 46:30 — 3:2. Светлаков — 9 (Кравцов), 50:04 — 4:2. Кадейкин — 13 (Телегин, Блажиевский), 50:44 — 5:2Вратари: Мыльников — Просветов (Гамзин, 50:44)Броски: 34 (5+15+14) — 18 (4+7+7)Штраф: 6 — 10

    После этого матча «Трактор» занимает 1-е место в таблице Востока с 42 очками в активе, а ЦСКА — на 5-й строчке Запада с 35-ю баллами.

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