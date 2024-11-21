«Трактор» — ЦСКА: счет матча 5:2, обзор голов

Максим Шабанов — нападающий «Трактора» Фото: globallookpress.com
В составе челябинской команды дублем отметился Александр Кадейкин, а по голу записали на свой счет Артём Блажиевский, Максим Шабанов и Андрей Светлаков.
У ЦСКА шайбы забросили Иван Дроздов и Максим Соркин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — ЦСКА (Москва) — 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)
Голы: Дроздов — 6 (Провольнев, Каменев), 3:51 — 0:1. Блажиевский — 3 (Светлаков, Кравцов), 6:36 — 1:1. Соркин — 11 (Каменев, Нестеров), 45:16 — 1:2. Кадейкин — 12 (Тертышный), 45:56 — 2:2. Шабанов — 11 (Кадейкин), 46:30 — 3:2. Светлаков — 9 (Кравцов), 50:04 — 4:2. Кадейкин — 13 (Телегин, Блажиевский), 50:44 — 5:2Вратари: Мыльников — Просветов (Гамзин, 50:44)Броски: 34 (5+15+14) — 18 (4+7+7)Штраф: 6 — 10
После этого матча «Трактор» занимает 1-е место в таблице Востока с 42 очками в активе, а ЦСКА — на 5-й строчке Запада с 35-ю баллами.