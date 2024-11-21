Маккиннон поддержал Овечкина

Форвард «Колорадо Эвеланш»поддержал капитана «Вашингтон Кэпиталз»

Российский хоккеист получил травму в матче с «Ютой» (6:2) и не смог продолжить встречу. Позже стало известно, что из-за повреждения голени Александра поместили в список травмированных.

«Жаль, что он выбыл на несколько недель, но надеюсь, что он вернется быстрее, чем говорят, и продолжит бороться за рекорд. Обидно, что мы не играем с ним завтра ночью, это точно», — приводит слова Маккиннона официальный сайт НХЛ.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Матч «Вашингтон» — «Колорадо» состоится 22 ноября, начало — в 03:00 мск.