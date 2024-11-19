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    Кузнецов о возвращении в КХЛ: Как в новый мир попал, вещи, которые делал 11 лет, здесь не проходят

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА КХЛ
    Нападающий СКА Евгений Кузнецов высказался о своем эффектном голе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (6:3).

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    В середине второго периода Кузнецов подхватил шайбу на ближнем пятаке и лакроссом отправил ее в ворота «Амура».

    «Я не знаю, это в моменте так все произошло, как-то шайба отскочила, так и... Иногда приходят такие мысли на игре, и это колоссальная ответственность, когда делаешь такие вещи. Если это не проходит, это, в принципе, пижонство, и это наказывается в коллективе.

    Но, с другой стороны, если это получается, то придает уверенность. Честно признаюсь, уверенности не особо много пока, я как в новый мир попал для меня, все вещи, которые я делал 11 лет, здесь не проходят, и приходится перестраиваться, и колоссальная ответственность.

    Я человек, в принципе, такой, что улыбаюсь, и не всегда показываю эмоции, но внутри я переживаю, и я понимаю, на какую роль я пришел в команду и за какой клуб играю, всю ответственность. Это очень серьезная вещь, и поэтому хочется играть каждую игру и быть лидером, быть примером.

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    • Поэтому надеюсь, что эта игра — такая ступенька наверх, и я буду дальше прогрессировать, играть лучше, потому что... Блин, скоро уже декабрь. Я обычно в декабре всегда здорово играл. Нужно, наверное, без раскачки уже начинать.

    И, как я сказал, я чувствую ответственность и то доверие, которое ко мне идет от клуба, от тренеров, это, в принципе, не бездонно, и всему приходит предел, поэтому мне нужно больше таких матчей проводить, играть на команду, и, наверное, и в тренировочные дни нужно больше работать и быть примером», — приводит слова Кузнецова пресс-служба СКА.

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    Кузнецов в текущем сезоне провел в регулярном чемпионате КХЛ 24 матча и набрал 22 (9+13) очка.

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