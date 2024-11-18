Ротенберг рассказал, как состоялся переход Кузнецова в СКА

Главный тренер СКАрассказал, о чем общался сперед переходом игрока в санкт-петербургский клуб.

«У нас есть менеджеры, конечно. Вся техническая работа выполняется. Есть главная договоренность, как, например, с Кузнецовым, просто его желание играть в СКА.

И да, понятно, что он должен был понимать, какая у него роль, как мы видим, как я вижу его игру, какая система игры.

То есть мы смотрели видео, всё изучили, и тогда он дал согласие на переход, и тогда уже мы договорились по всем остальным деталям.

А вся бумажная работа, для этого у нас есть менеджеры, которые этим занимаются», — сказал Ротенберг в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».

Кузнецов в текущем сезоне провел в регулярном чемпионате КХЛ 23 матча и набрал 19 (7+12) очков