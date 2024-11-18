Ротенберг рассказал, как состоялся переход Кузнецова в СКА

Евгений Кузнецов Фото: globallookpress.com
«У нас есть менеджеры, конечно. Вся техническая работа выполняется. Есть главная договоренность, как, например, с Кузнецовым, просто его желание играть в СКА.
И да, понятно, что он должен был понимать, какая у него роль, как мы видим, как я вижу его игру, какая система игры.
То есть мы смотрели видео, всё изучили, и тогда он дал согласие на переход, и тогда уже мы договорились по всем остальным деталям.
А вся бумажная работа, для этого у нас есть менеджеры, которые этим занимаются», — сказал Ротенберг в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».
Кузнецов в текущем сезоне провел в регулярном чемпионате КХЛ 23 матча и набрал 19 (7+12) очков