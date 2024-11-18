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    Ротенберг рассказал, как состоялся переход Кузнецова в СКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА КХЛ
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, о чем общался с Евгением Кузнецовым перед переходом игрока в санкт-петербургский клуб.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «У нас есть менеджеры, конечно. Вся техническая работа выполняется. Есть главная договоренность, как, например, с Кузнецовым, просто его желание играть в СКА.

    И да, понятно, что он должен был понимать, какая у него роль, как мы видим, как я вижу его игру, какая система игры.

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    • То есть мы смотрели видео, всё изучили, и тогда он дал согласие на переход, и тогда уже мы договорились по всем остальным деталям.

    А вся бумажная работа, для этого у нас есть менеджеры, которые этим занимаются», — сказал Ротенберг в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».

    Кузнецов в текущем сезоне провел в регулярном чемпионате КХЛ 23 матча и набрал 19 (7+12) очков

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