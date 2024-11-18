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    Заварухин: Незаслуженно проиграли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Нефтехимик
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о матче против «Нефтехимика» (1:3).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Неприятно, что прервалась хорошая победная серия. Считаю, незаслуженно проиграли мы. Начало игры сказалось на весь матч, не хватило злости. 49 бросков в створ, 20 минут в атаке — этого мало оказалось для победы. Не забили свои голы, которые могли, хорошие шансы были, в первой же смене, в концовке. Шайба не захотела заходить в ворота, нужна была злость, вратарь соперника хорошо сыграл.

    Разбирали эту систему игры, "Нефтехимик" так играл в Омске с первых минут. Разные звенья должны были по-разному проходить, надо отдать должное сопернику: плотная оборона в средней зоне», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

    «Нефтехимик» с 28 очками идет седьмым на «Востоке». «Автомобилист» (36) — второй.

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