Заварухин: Незаслуженно проиграли

Главный тренервысказался о матче против(1:3).

«Неприятно, что прервалась хорошая победная серия. Считаю, незаслуженно проиграли мы. Начало игры сказалось на весь матч, не хватило злости. 49 бросков в створ, 20 минут в атаке — этого мало оказалось для победы. Не забили свои голы, которые могли, хорошие шансы были, в первой же смене, в концовке. Шайба не захотела заходить в ворота, нужна была злость, вратарь соперника хорошо сыграл.

Разбирали эту систему игры, "Нефтехимик" так играл в Омске с первых минут. Разные звенья должны были по-разному проходить, надо отдать должное сопернику: плотная оборона в средней зоне», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

«Нефтехимик» с 28 очками идет седьмым на «Востоке». «Автомобилист» (36) — второй.