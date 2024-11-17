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    Тренер «Барыса»: Победа над «Сочи» должна придать нам уверенность

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Сочи
    Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев после победы над «Сочи» в матче КХЛ со счетом 6:3 считает, что его хоккеистам этот успех должен придать необходимый запас уверенности.

    Галым Мамбеталиев
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    Галым Мамбеталиев

    «Мы разбирали соперника. До этого они обыграли "Куньлунь", хорошо играли, двигались. "Сочи" — хорошая команда. Молодая, озорная такая. Предупреждали об этом ребят. Сегодня был неважный матч.

    Могли пропустить с самого начала. Потом вроде как собрались, услышали, что нужно делать. Забили свои голы, хорошо сыграли в большинстве, потому довели матч до победы.

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    Победа должна вселить уверенность в игроков. Мы работаем над этим. В принципе, моментов создается много. Достаточно, чтобы забивать три‑четыре гола. Но как‑то не шло. В этом матче ребят прорвало. Забили свои голы», — цитирует Мамбеталиева «Матч ТВ».

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