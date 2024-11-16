Ларионов: Для нас результат — разочарование

Главный тренер нижегородскоговысказался о матче против(0:1).

«Не думаю, что команду штормит. Это громкое слово, штормит обычно после алкоголя.

Все матчи на волоске. Здесь довольно‑таки плотная таблица, игра на игру не приходится. Середина сезона, когда накапливается определенная усталость. Ребята явно наиграли на очко. Но так распоряжается судьба.

Мы не хотим играть 0:0. Трибуны хотят видеть голы.

Для нас результат — разочарование. А после пропущенной шайбы с таким отскоком — это вдвойне обидно. Сегодня мы не смогли преодолеть автобус», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 50-ю очками в активе, а «Торпедо» — на 6-й позиции (31 балл).