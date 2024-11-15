НХЛ. «Миннесота» переиграла «Монреаль», «Филадельфия» вырвала победу у «Оттавы», «Даллас» разбил «Бостон»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Рейнджерс» — «Сан-Хосе» — 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

В составе «Рейнджерс» россиянин Артемий Панарин сделал ассист, а Игорь Шестеркин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

После этой игры «Рейнджерс» набрал 21 очко и занимает шестое место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» — лишь 15-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Сан-Хосе» — 3:2 (0:1, 3:0, 0:1) Голы: Лильегрен — 1 (Канин, Штурм), 2:51 — 0:1. Зибанежад — 3 (Фокс, Смит), 31:41 — 1:1. Веси — 2 (Кэррик), 33:15 — 2:1. Трочек — 4 (Панарин, Лафренье), 36:21 — 3:1. Зеттерлунд — 7 (бол., Эклунд, Тоффоли), 59:33 — 3:2Вратари: Шестеркин — БлэквудШтраф: 6 — 4Броски: 35 (7+16+12) — 27 (9+6+12)Наши: Панарин (20.23/5/+1) — —

Нью-Йорк Рейнджерс — Сан-Хосе Шаркс | 15.11.2024 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Тампа-Бэй» — «Виннипег» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Россиянин из «Тампы» Никита Кучеров смог сделать результативную передачу, а голкипер Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков.

У «Виннипега» осталось 30 очков. Он лидирует в Западной конференции. «Тампа» с 17 баллами идет на восьмой строчке в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Виннипег» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Голы: Гюнцель — 6 (Пол, Макдона), 7:24 — 1:0. Хагель — 8 (Раддиш, Лиллеберг), 23:10 — 2:0. Чирелли — 3 (бол., Хедман, Кучеров), 24:07 — 3:0. Лаури — 3 (Миллер, Флери), 26:54 — 3:1. Гюнцель — 7 (п.в., Чернак), 59:39 — 4:1Вратари: Василевский — Комри (57:37 — 59:39)Штраф: 10 — 6Броски: 29 (10+13+6) — 24 (7+6+11)Наши: Кучеров (22.47/5/+1) — Наместников (15.02/2/-1)

Тампа-Бэй Лайтнинг — Виннипег Джетс | 15.11.2024 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Флорида» — «Нью-Джерси» — 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский смог отразить только 23 из 28 бросков.

«Нью-Джерси» набрал 26 очков и идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Флориды» 23 балла и вторая строчка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Нью-Джерси» — 2:6 (1:2, 1:2, 0:2) Голы: Ноесен — 8 (Л. Хьюз, Хишир), 10:01 — 0:1. Й. Боквист — 3 (Ткачак, Беннетт), 12:13 — 1:1. Братт — 6 (бол., Хэмилтон, Д. Хьюз), 19:58 — 1:2. Райнхарт — 13 (Барков), 24:45 — 2:2. Мерсер — 5 (бол., Д. Хьюз, Хишир), 25:56 — 2:3. Ноесен — 9 (бол., Хишир, Д. Хьюз), 39:49 — 2:4. Братт — 7, 43:50 — 2:5. Братт — 8 (мен., п.в.), 54:48 — 2:6Вратари: Бобровский (53:25 — 54:48) — АлленШтраф: 17 — 17Броски: 27 (9+9+9) — 29 (12+9+8)Наши: Куликов (19.56/1/0) — —

Флорида Пантерз — Нью-Джерси Девилз | 15.11.2024 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Оттава» — «Филадельфия» — 4:5 ОТ (1:1, 1:1, 2:2, 0:1)

Решающую шайбу в овертайме смог забросить россиянин Матвей Мичков, для которого он стала шестой при семи ассистах в 15 встречах этого сезона. Голкипер «Филадельфии» Иван Федотов отразил 33 из 37 бросков

«Филадельфия» набрала 16 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Оттава» 17 баллов и девятая строчка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Филадельфия» — 4:5 ОТ (1:1, 1:1, 2:2, 0:1) Голы: Санхейм — 4 (Андре, Хэтэуэй), 2:31 — 0:1. Ткачак — 9 (Норрис, Хэмоник), 6:02 — 1:1. Батерсон — 7 (бол., Штюцле, Сандерсон), 28:41 — 2:1. Конекны — 9 (Кэйтс, Силер), 38:48 — 2:2. Норрис — 7 (Шабо, Грейг), 44:27 — 3:2. Годетт — 7 (бол., Шабо, Грейг), 50:05 — 4:2. Ришар — 2 (Бринк, Замула), 50:42 — 4:3. Бринк — 3 (Ришар, Санхейм), 52:45 — 4:4. Мичков — 6 (Конекны, Санхейм), 64:05 — 4:5Вратари: Ульмарк — ФедотовШтраф: 4 — 12Броски: 37 (14+14+6+3) — 19 (3+4+9+3)Наши: Зуб (18.37/0/-2) — Замула (14.43/0/+1), Мичков (13.50/3/+1)

Оттава Сенаторз — Филадельфия Флайерз | 15.11.2024 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Баффало» — «Сент-Луис» — 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)

Российский нападающий Павел Бучневич смог отметиться голом, который стал для него пятым в этом сезоне.

У «Баффало» теперь 17 очков и десятое место в Восточной конференции. «Сент-Луис» с 15 баллами идет на 12-й строчке в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Сент-Луис» — 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0) Голы: Саад — 3 (Шенн, Парэйко), 3:11 — 0:1. Бенсон — 3 (Кребс, Пауэр), 12:47 — 1:1. Маклеод — 5 (Брайсон, Так), 16:49 — 2:1. Бучневич — 5 (Кайру, Нейберс), 25:25 — 2:2. Саад — 4 (Шенн, Холлоуэй), 37:15 — 2:3. Так — 5 (Маклеод, Байрам), 52:57 — 3:3. Далин — 4 (бол., Петерка, Куинн), 61:33 — 4:3Вратари: Леви — БиннингтонШтраф: 2 — 6Броски: 33 (16+10+6+1) — 27 (8+11+8+0)Наши: — — Бучневич (18.19/4/0), Торопченко (14.50/2/0)

Баффало Сейбрз — Сент-Луис Блюз | 15.11.2024 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Миннесота» — «Монреаль» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Россиянин из «Миннесоты» Кирилл Карпизов отметился голом и результативной передачей.

«Миннесота» смогла набрать 25 очков и идет второй в Западной конференции. У «Монреаля» 12 баллов и последняя строчка на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Монреаль» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Болди — 10 (Юханссон, Капризов), 32:43 — 1:0. Росси — 5 (бол., Сперджен, Чисхольм), 52:19 — 2:0. Капризов — 10 (п.в., Годро), 59:40 — 3:0Вратари: Густавссон — Монтембо (58:22 — 59:40)Штраф: 8 — 8Броски: 28 (4+11+13) — 19 (2+7+10)Наши: Капризов (20.53/4/+2), Тренин (16.49/0/0), Хуснутдинов (13.22/0/0) — —

Миннесота Уайлд — Монреаль Канадиенс | 15.11.2024 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Даллас» — «Бостон» — 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)

Россиянин Евгений Дадонов отметился двумя точными бросками в этом матче.

«Даллас» набрал 20 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Бостон» с 18 очками расположился на седьмой строчке «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Бостон» — 7:2 (2:1, 3:0, 2:1) Голы: Дюшейн — 9 (Марчмент, Сегин), 1:09 — 1:0. Дадонов — 3 (буллит), 6:36 — 2:0. Койл — 3 (Фредерик, Лорей), 17:48 — 2:1. Стэнковен — 4 (Бенн, Харли), 34:15 — 3:1. Бек — 1 (Блэкуэлл, Линделл), 35:56 — 4:1. Дадонов — 4 (Стил, Бек), 39:49 — 5:1. Хинтц — 6 (Робертсон, Смит), 40:47 — 6:1. Пастрняк — 8 (Гики), 43:35 — 6:2. Марчмент — 4 (Сегин, Дюшен), 57:19 — 7:2Вратари: Эттингер — СуэйменШтраф: 9 — 19Броски: 38 (10+15+13) — 25 (11+6+8)Наши: Дадонов (15.10/3/+3), Любушкин (17.51/0/0) — Задоров (19.23/0/-2)

Даллас Старз — Бостон Брюинз | 15.11.2024 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Канадец Конор Макдэвид смог отметиться голом и набрал 1000-е очко за 659 матчей НХЛ.

«Эдмонтон» (19) очков — седьмой в турнирной таблице Западной конференции, «Нэшвилл» (13) — четырнадцатый.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) Голы: Маккэррон — 2 (Йоси), 8:22 — 0:1. Макдэвид — 6 (Драйзайтль, Нерс), 22:44 — 1:1. Нерс — 1 (Кулак, Янмарк), 25:30 — 2:1. Смит — 2 (Л`Еро, Лозон), 57:12 — 2:2. Нерс — 2 (Макдэвид, Драйзайтль), 62:33 — 3:2Вратари: Пикар — УэджвудШтраф: 4 — 8Броски: 34 (10+15+7+2) — 23 (9+4+9+1)Наши: Подколзин (13.38/1/0) — —

Эдмонтон Ойлерз — Нэшвилл Предаторз | 15.11.2024 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Сиэтл» — «Чикаго» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Для «Сиэтла» эта победа стала третьей подряд и он с 17 очками занимает одиннадцатое место в Западной конференции НХЛ. «Чикаго» (13) — 14-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Чикаго» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) Голы: Бенайерс — 4 (Маккэн, Бьоркстранд), 24:18 — 1:0. Шварц — 4 (бол., Стивенсон, Эванс), 41:34 — 2:0. Донато — 8, 43:22 — 2:1. Танев — 5 (п.в.), 59:41 — 3:1Вратари: Даккорд — Мразек (58:22 — 59:41)Штраф: 2 — 6Броски: 26 (10+10+6) — 19 (3+6+10)

Сиэтл Кракен — Чикаго Блэкхокс | 15.11.2024 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Ванкувер» — «Айлендерс» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 24 из 26 бросков.

По итогам этой игры «Айлендерс» набрали 18 очков и идут седьмыми в турнирной таблице Восточной конференции. «Ванкувер» с 19 очками занимает шестое место на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Айлендерс» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) Голы: Леккеримяки — 1 (Миллер, Гронек), 2:40 — 1:0. Пажо — 5 (бол., Ли, Вальстрем), 17:23 — 1:1. Мэйфилд — 1 (Хорват), 20:14 — 1:2. Энгвалль — 1 (Хольмстрем, Хаттон), 22:10 — 1:3. Ли — 7 (Хорват), 51:42 — 1:4. Добсон — 1 (п.в., Хаттон, Палмиери), 57:54 — 1:5. Майерс — 1 (Блюгерс), 58:34 — 2:5Вратари: Ланкинен (55:06 — 57:54) — ВарламовШтраф: 15 — 7Броски: 26 (3+3+20) — 32 (9+15+8)Наши: — — Цыплаков (16.47/0/0)