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    ЦСКА всухую обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

    ЦСКА — «Локомотив»: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Локомотив
    ЦСКА одолел «Локомотив» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Иван Просветов — голкипер ЦСКА
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    Иван Просветов — голкипер ЦСКА

    В составе армейской команды голы записали на свой счет Кристиан Ярош в большинстве и Руслан Исхаков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
    Голы: Ярош — 1 (бол. Гурьянов), 18:09 — 1:0. Исхаков — 9 (Чуркин, Гурьянов), 36:38 — 2:0Вратари: Просветов — ИсаевБроски: 18 (8+4+6) — 32 (10+13+9)Штраф: 9 — 10

    После этого матча ЦСКА занимает 5-е место в таблице Западной конференции с 31-м очком в активе, а «Локомотив» располагается на 1-й позиции с 48-ю баллами.

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