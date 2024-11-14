ЦСКА — «Локомотив»: счет матча 2:0, обзор голов

одолел(2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе армейской команды голы записали на свой счет Кристиан Ярош в большинстве и Руслан Исхаков.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Голы: Ярош — 1 (бол. Гурьянов), 18:09 — 1:0. Исхаков — 9 (Чуркин, Гурьянов), 36:38 — 2:0Вратари: Просветов — ИсаевБроски: 18 (8+4+6) — 32 (10+13+9)Штраф: 9 — 10

После этого матча ЦСКА занимает 5-е место в таблице Западной конференции с 31-м очком в активе, а «Локомотив» располагается на 1-й позиции с 48-ю баллами.