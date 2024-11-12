Дацюк рассказал о самом ценном совете Ларионова в НХЛ

Легендарный российский нападающийи сборнойрассказал один ценный совет отво время карьеры в НХЛ.

«Самый ценный совет? В первом моём сезоне-2001/2002 — мы проиграли матч, я ошибался, из-под меня забивали. Я видел, что парни злы. Но оказалось, что они злились не на меня, как подумал, а на то, что проиграли. Никто мне так и не "напихал".

Спросил Ларионова, почему — ведь я ошибался и заслужил этого! Игорь ответил: "Не беспокойся об этом. Та игра закончилась и осталась позади. Надо уже фокусироваться на следующей, и нет смысла кричать о том, что уже не изменить". Это был для меня первый большой урок в НХЛ. И это то, что теперь я сам говорю молодым игрокам. Надо не думать о том, что было, а просто делать всё, чтобы в следующий раз играть лучше!» — написал Дацюк в колонке на сайте «Известий».

Напомним, что Павел Дацюк был включен в Зал хоккейной славы НХЛ в Торонто. Форвард стал 10-м российским хоккеистом, который вошел в этот Зал славы.