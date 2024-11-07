Заварухин: Капитан повел команду за собой, забил гол

Главный тренервысказался о матче против(3:1).

«Тяжелый матч, хороший соперник. Третью игру с "Барысом" играем и третий главный тренер у соперника, такое случается. Надо отдать должное сопернику: хорошо оборонялся, хорошо блокировал. У нас было 84 попытки броска, что-то летело мимо, что-то во вратаря попало, но количество перешло в качество. Здорово, что забили голы в третьем периоде. Возможно, сказалась шестидневная пауза, но надо дорабатывать в каждом моменте. Хорошо, что капитан повел команду за собой, забил гол.

Потеряли двух игроков сегодня, у Волка будет обследование. "Барыс" немного другим стал, молодые ребята, стараются играть в плотную оборону. Видим, что другой тренер — другая игра у команды, меньше исполнителей, больше командной игры», — приводятся слова Заварухина на сайте КХЛ.

«Автомобилист» с 30 очками после 22 игр идет вторым на «Востоке». «Барыс» — на 11-м месте с 14 очками после 23 игр.