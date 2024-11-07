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    Заварухин: Капитан повел команду за собой, забил гол

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Барыс
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о матче против «Барыса» (3:1).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Тяжелый матч, хороший соперник. Третью игру с "Барысом" играем и третий главный тренер у соперника, такое случается. Надо отдать должное сопернику: хорошо оборонялся, хорошо блокировал. У нас было 84 попытки броска, что-то летело мимо, что-то во вратаря попало, но количество перешло в качество. Здорово, что забили голы в третьем периоде. Возможно, сказалась шестидневная пауза, но надо дорабатывать в каждом моменте. Хорошо, что капитан повел команду за собой, забил гол.

    Потеряли двух игроков сегодня, у Волка будет обследование. "Барыс" немного другим стал, молодые ребята, стараются играть в плотную оборону. Видим, что другой тренер — другая игра у команды, меньше исполнителей, больше командной игры», — приводятся слова Заварухина на сайте КХЛ.

    «Автомобилист» с 30 очками после 22 игр идет вторым на «Востоке». «Барыс» — на 11-м месте с 14 очками после 23 игр.

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