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    Никитин об игре против «Трактора»: Матч уровня плей-офф

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:3).

    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»
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    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»

    «Борис Михайлов всегда говорил: "Мало хотеть, нужно мочь". Такая есть пословица. Сегодня против нас была команда, которая за это наказывала. Когда мы делали вещи на команду, то она и была эта командная игра. Довольны победой. Матч уровня плей-офф. Сопернику благодарность за квалификацию. Мы постоянно работали на предельных мощностях. Ребята молодчики.

    Как не перегореть, чтобы и дальше победная серия увеличивалась? Рецепт простой. Все — профессиональные спортсмены. Для каждого следующая игра это точка, к которой нужно идти. Если ты на нее ориентируешься и к следующей игре готовишься, то проще не перегореть и не перегрузиться. Мы понимаем все, мы живые люди, но нужно эту ситуацию использовать во благо, сохранять мотивацию.

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    • Александр Радулов отдохнул в Казани, сегодня он оформил дубль.
    Здесь нет подоплеки. Там было небольшое повреждение. По этой же причине не играл сегодня Алексей Береглазов. Мы даем возможность развиваться и молодым ребятам. Тем более против классных соперников», — цитирует Никитина пресс-служба «Трактора».

    После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 42 очками в активе. В следующем поединке «железнодорожники» сыграют против «Торпедо» 6-го ноября.

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