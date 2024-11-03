Никитин об игре против «Трактора»: Матч уровня плей-офф

Главный тренероценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(5:3).

«Борис Михайлов всегда говорил: "Мало хотеть, нужно мочь". Такая есть пословица. Сегодня против нас была команда, которая за это наказывала. Когда мы делали вещи на команду, то она и была эта командная игра. Довольны победой. Матч уровня плей-офф. Сопернику благодарность за квалификацию. Мы постоянно работали на предельных мощностях. Ребята молодчики.

Как не перегореть, чтобы и дальше победная серия увеличивалась? Рецепт простой. Все — профессиональные спортсмены. Для каждого следующая игра это точка, к которой нужно идти. Если ты на нее ориентируешься и к следующей игре готовишься, то проще не перегореть и не перегрузиться. Мы понимаем все, мы живые люди, но нужно эту ситуацию использовать во благо, сохранять мотивацию.

Александр Радулов отдохнул в Казани, сегодня он оформил дубль.

Здесь нет подоплеки. Там было небольшое повреждение. По этой же причине не играл сегодня Алексей Береглазов. Мы даем возможность развиваться и молодым ребятам. Тем более против классных соперников», — цитирует Никитина пресс-служба «Трактора».

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 42 очками в активе. В следующем поединке «железнодорожники» сыграют против «Торпедо» 6-го ноября.