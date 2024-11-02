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    Жамнов: Рад, что довольно дисциплинированно сыграли в обороне

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Сочи
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:0).

    Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака»
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    Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака»

    «Сегодня молодцы. Рад, что довольно дисциплинированно сыграли в обороне. Игра Принса после паузы из-за травмы? Неплохо. Ясно, что тяжеловато, пропустил много игр и нужно время, чтобы вкатился. Плюс здесь ещё лёд тяжеловатый, довольно-таки непросто.

    Игра четвёртого звена? Ребята молоды, они дают энергию, делают правильные вещи, Отсюда и результат. Хотелось бы, чтобы и другие звенья делали правильные вещи (усмехается)», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

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