Жамнов: Рад, что довольно дисциплинированно сыграли в обороне

Главный тренероценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(4:0).

«Сегодня молодцы. Рад, что довольно дисциплинированно сыграли в обороне. Игра Принса после паузы из-за травмы? Неплохо. Ясно, что тяжеловато, пропустил много игр и нужно время, чтобы вкатился. Плюс здесь ещё лёд тяжеловатый, довольно-таки непросто.

Игра четвёртого звена? Ребята молоды, они дают энергию, делают правильные вещи, Отсюда и результат. Хотелось бы, чтобы и другие звенья делали правильные вещи (усмехается)», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» занимает 3-е место в таблице Западной конференции с 29-ю очками в активе. В следующем матче «красно-белые» снова сыграют против «Сочи» 4-го ноября.