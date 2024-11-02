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    «Спартак» разгромил «Сочи» в КХЛ

    «Сочи» — «Спартак»: счет матча 0:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Сочи
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на выезде справился с «Сочи» со счетом 4:0.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    Андрей Миронов, Ансель Галимов, Роман Бычков и Александр Пашин стали авторами голов в этой игре.

    Регулярный чемпионат КХЛ
    «Сочи» — «Спартак» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Миронов — 5 (бол., Голдобин, Локтионов), 13:28 — 0:1. Галимов — 1 (Усманов, Биттен), 34:26 — 0:2. Бычков — 1 (Порядин), 35:02 — 0:3. Пашин — 2, 49:53 — 0:4Вратари: Иванов — НиколаевШтраф: 8 — 4Броски: 24 (10+10+4) — 33 (10+9+14)

    Победа позволила «Спартаку» набрать 29 очков и подняться на третье место в Западной конференции, «Сочи» (16) — последний.

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