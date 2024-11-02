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    Тренер «Миннесоты» Хайнс: Преданность Капризова клубу и работа без шайбы впечатляют

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд
    Главный тренер «Миннесоты» назвал Кирилла Капризова очень универсальным игроком и очень впечатлен работой с ним.

    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    «Он выходит при игре 5 на 6, поэтому забивает в пустые ворота. Но мы выпускаем его не из-за того, чтобы дать ему шанс на такой гол.

    Это диктуется самой его игрой, готовностью к борьбе и стремлением быть полезным на обоих концах площадки. Он очень хорош в таких ситуациях. Именно это делает его особенным.

    Можно говорить об одноплановых игроках, он не такой. Да, это атакующий талант, который набирает много очков. Но его преданность команде и готовность работать на нее без шайбы — вот что в самом деле впечатляет», — сказал Джон Хайнс.

  • Капризов стал лидером среди бомбардиров НХЛ
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    • Сейчас Капризов лидирует в списке лучших бомбардиров НХЛ с 21 (7+14) очками в 10 играх, а также является самым полезным игроком («+12»). В последнем матче против «Тампы» (5:3) россиянин отметился 3 (2+1) очками.

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