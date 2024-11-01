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    «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

    «Автомобилист» — «Нефтехимик»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Нефтехимик
    «Автомобилист» из Екатеринбурга у себя дома был сильнее нижнекамского «Нефтехимика» в матче КХЛ со счетом 3:2.

    Ник Эберт
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    Ник Эберт

    Шайбы у хозяев забрасывали Ник Эберт, Владимир Кузнецов и Брукс Мэйсек. У гостей отличились Вячеслава Лещенко и Евгения Митякина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
    Голы: Эберт — 6 (Бывальцев), 3:28 — 1:0. Кузнецов — 5 (Волк, Денежкин), 4:43 — 2:0. Лещенко — 6 (бол., Митякин), 32:23 — 2:1. Митякин — 5 (бол., Барбер, Профака), 46:05 — 2:2. Мэйсек — 8 (Кизимов, Кашников), 49:15 — 3:2Вратари: Аликин — Загидулин (Долганов, 4:43, 55:23 — 56:19, 58:30 — 58:52, 59:03)Броски: 20 (9+5+6) — 14 (0+8+6)Штраф: 6 — 6

    «Автомобилист» идет вторым на «Востоке» с 28 очками. «Нефтехимик» (21) — девятый.

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