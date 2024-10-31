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    Козлов: Были моменты, но не зашло сегодня

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Салават Юлаев
    Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о матче против «Адмирала» (2:4).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Начало было не такое, как планировали. Очень много потерь, очень слабое движение. Была суета, которой воспользовался соперник. Пытались выровнять игру, я перекидывал тройки. Где‑то нащупывался ритм. Хорошо, что забили в начале третьего периода. Была возможность вернуться в игру. Но соперник наказал нас контратакой. Были моменты, но не зашло сегодня.

    Потом ребята героически включаются. Увеличивается объем работы. Приходится переходить на три тройки, чтобы было больше ритма. Важно, чтобы у нас правильно заканчивались смены. Начало было не такое хорошее, так как совершали ошибки в своей зоне. Мы знали, что Адмирал проиграл три игры. Заряженность, эмоции и уровень самоотдачи были не такими, какими должны быть», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

    «Адмирал» с 21 очком идет на шестой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ. У «Салавата» 22 балла и четвертое место.

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