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    «Лада» на выезде справилась с «Авангардом» в КХЛ

    «Авангард» — «Лада»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Лада
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в родных стенах проиграл «Ладе» со счетом 1:3.

    Трой Джозефс
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    Трой Джозефс

    В составе победителей смогли забить Никита Попугаев, Данила Моисеев и Трой Джозефс. За команду из Омска шайбу престижа забросил Линден Вей.

    Чемпионат КХЛ
    «Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Попугаев — 8 (Шараканов, Джозефс), 19:59 — 0:1. Вей — 7 (Спунер, Бойков), 25:01 — 1:1. Моисеев — 1 (Коромыслов, Баранцев), 33:25 — 1:2. Джозефс — 3 (п.в.), 58:56 — 1:3Вратари: Хомченко (58:10 — 58:56) — ПодъяпольскийШтраф: 8 — 2Броски: 27 (6+11+10) — 22 (11+7+4)

    «Лада» набрала 21 очко и поднялась на седьмое место в Восточной конференции КХЛ. У «Авангарда» осталось 15 очков и десятое место.

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