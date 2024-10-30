Шутов объяснил, почему решил вернуться в «Барыс»

Голкипервысказался о подписании 3-летнего контракта с астанинский клубом.

«Я следил за нашей командой. Когда увидел, что произошли большие изменения, захотел стать частью "Барыса". Те игроки, с которыми мы стали чемпионами Казахстана в составе "Номада", сейчас выходят в основном составе первой команды. Вместе мы прошли большой путь, выступая за сборную Казахстана на чемпионатах мира и на Олимпийском квалификационном турнире.

Возвращение в Казахстан благоприятно повлияет не только на меня, но и на мою семью. Хотел бы поблагодарить руководство "Слована", которое с пониманием отнеслось к ситуации, и мы расторгли контракт по обоюдному согласию», — цитирует Шутова пресс-служба казахстанского клуба.

Ранее также сообщалось о том, что голкипер «Барыса» Юхан Маттссон покинет клуб. Астанинская команда занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 11-ю очками в активе.