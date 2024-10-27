НХЛ. «Тампа-Бэй» обыграла «Вашингтон», «Рейнджерс» победил «Анахайм», «Даллас» — «Чикаго»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Баффало» — «Детройт» — 5:3

«Баффало» набрал 9 очков в 9 матчах и занимает пятое место в Восточной конференции. У «Детройта» прервалась трехматчевая победная серия. Команда идет на 8-й позиции с 8 баллами.

НХЛ «Баффало» — «Детройт» — 5:3 (2:1, 2:2, 1:0) Голы: Зукер — 1 (бол., Томпсон, Далин), 4:04 — 1:0. Томпсон — 6 (Петерка, Далин), 12:00 — 2:0. Дебринкэт — 4 (Зайдер, Раймонд), 14:43 — 2:1. Томпсон — 7 (Далин), 23:20 — 3:1. Расмуссен — 2 (Зайдер, Эдвинссон), 23:51 — 3:2. Раймонд — 1 (мен.), 31:02 — 3:3. Байрам — 1 (Пауэр, Козенс), 35:54 — 4:3. Куинн — 1 (п.в.), 59:12 — 5:3Вратари: Луукконен — Лайон (57:52 — 59:12)Штраф: 4 — 8Броски: 39 (16+17+6) — 25 (9+12+4)

«Баффало» — «Детройт» — 5:3

«Филадельфия» — «Миннесота» — 7:5

У «Флайерз» забили Шон Кутюрье (хет-трик), Ник Силер, Трэвис Конекны, Расмус Ристолайнен и Матвей Мичков. Для 19-летнего россиянина это четвертый гол в сезоне, также он отдал голевую передачу.

Российский нападающий Кирилл Капризов набрал 2 (0+2) очка

НХЛ «Филадельфия» — «Миннесота» — 7:5 (2:0, 1:3, 4:2) Голы: Кутюрье — 1 (Ристолайнен, Конекны), 1:18 — 1:0. Силер — 1 (Конекны, Мичков), 3:51 — 2:0. Фэйбер — 1 (Капризов, Эрикссон Эк), 34:54 — 2:1. Фолиньо — 1 (Чисхольм), 35:27 — 2:2. Мичков — 4 (Кутюрье, Типпетт), 38:16 — 3:2. Эрикссон Эк — 4 (бол., Капризов, Болди), 39:56 — 3:3. Фолиньо — 2 (Богосян, Бродин), 42:18 — 3:4. Конекны — 4 (бол., Фрост, Типпетт), 44:55 — 4:4. Кутюрье — 2 (Конекны, Силер), 48:26 — 5:4. Миддлтон — 2, 53:28 — 5:5. Ристолайнен — 1 (Кутюрье, Конекны), 57:36 — 6:5. Кутюрье — 3 (п.в., Кэйтс, Санхейм), 59:00 — 7:5Вратари: Эрссон — Густавссон (58:06 — 59:00, 59:11)Штраф: 10 — 6Броски: 23 (3+3+17) — 26 (7+14+5)

«Филадельфия» — «Миннесота» — 7:5

«Лос-Анджелес» — «Юта» — 3:2

НХЛ «Лос-Анджелес» — «Юта» — 3:2 Голы: Кларк — 1 (бол., Кемпе, Фиала), 27:51 — 1:0. Эдмундсон — 1 (Копитар, Байфилд), 33:10 — 2:0. Келлер — 5 (Сергачев, Шмальц), 35:55 — 2:1. Эдмундсон — 2 (Кемпе, Кларк), 41:09 — 3:1. Кули — 1 (Кессельринг, Гюнтер), 49:47 — 3:2Вратари: Кемпер — Ингрэм (58:06)Штраф: 6 — 6Броски: 23 (6+11+6) — 25 (9+10+6)

«Лос-Анджелес» — «Юта» — 3:2

«Бостон» — «Торонто» — 4:3 ОТ

«Торонто» и «Бостон» набрали по 9 очков и занимают 8-е и 9-е места в Восточной конференции соответственно.

НХЛ «Бостон» — «Торонто» — 4:3 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 1:0) Голы: Найз — 4 (Мэттьюс, Марнер), 20:35 — 0:1. Пастрняк — 6 (бол., Маршан, Заха), 22:57 — 1:1. Райлли — 2 (Марнер, Танев), 27:44 — 1:2. Бразо — 2 (Фредерик, Пойтрас), 32:38 — 2:2. Кастелич — 3 (Бишер, Кепке), 33:14 — 3:2. Мэттьюс — 4 (Марнер, Таварес), 58:43 — 3:3. Маршан — 1 (Пастрняк), 62:26 — 4:3Вратари: Суэймен — Столарз (57:48 — 58:22, 58:40 — 58:43)Штраф: 8 — 12Броски: 34 (10+12+10+2) — 23 (5+11+6+1)

«Бостон» — «Торонто» — 4:3 ОТ

«Калгари» — «Виннипег» — 3:5

Российский нападающий «Флэймз» Андрей Кузьменко отметился двумя голевыми передачами. Форвард «Джетс» Владислав Наместников сделал один результативный пас.

«Виннипег» с 16 очками лидирует в Западной конференции. «Калгари» идет на 6-й строчке — 11 очков.

НХЛ «Калгари» — «Виннипег» — 3:5 (1:2, 1:0, 1:3) Голы: Баклунд — 2 (Бол, Зари), 0:28 — 1:0. Элерс — 4 (бол., Коннор, Моррисси), 1:51 — 1:1. Коннор — 6 (мен., Лаури, Пионк), 17:37 — 1:2. Андерссон — 4 (Кузьменко), 37:28 — 2:2. Самберг — 2 (Пионк, Эпплтон), 41:01 — 2:3. Кадри — 4 (Кузьменко), 44:19 — 3:3. Перфетти — 3 (бол., Нидеррайтер, Наместников), 56:16 — 3:4. Эпплтон — 3 (п.в., Нидеррайтер, Лаури), 58:46 — 3:5Вратари: Вольф (58:05 — 58:46, 58:52 — 59:11, 59:21 — 59:54) — КомриШтраф: 22 — 12Броски: 29 (6+12+11) — 35 (16+4+15)

«Калгари» — «Виннипег» — 3:5

«Монреаль» — «Сент-Луис» — 5:2

«Монреаль» с 7 очками занимает 14-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идут на 7-й строчке в Западной конференции.

НХЛ «Монреаль» — «Сент-Луис» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) Голы: Эванс — 1 (Армиа, Савар), 8:34 — 1:0. Дак — 1 (Сузуки, Мэтисон), 21:12 — 2:0. Парэйко — 1 (Джозеф, Сутер), 21:33 — 2:1. Нейберс — 4 (Саад, Шенн), 24:02 — 2:2. Ньюхук — 2 (бол., Дак, Мэтисон), 34:04 — 3:2. Кофилд — 7 (Сузуки, Хатсон), 45:19 — 4:2. Армиа — 1 (п.в., Дворак, Эванс), 56:49 — 5:2Вратари: Монтембо — Биннингтон (56:04 — 56:49)Штраф: 6 — 6Броски: 26 (8+11+7) — 31 (6+14+11)

«Монреаль» — «Сент-Луис» — 5:2

«Рейнджерс» — «Анахайм» — 2:1

Российский нападающий Артемий Панарин сыграл 22 минуты 49 секунд и отметился 6 бросками и одной голевой передачей.

«Рейнджерс» с 13 очками лидируют в Восточной конференции.

НХЛ «Рейнджерс» — «Анахайм» — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) Голы: Линдгрен — 1 (Лафренье, Панарин), 44:13 — 1:0. Куилль — 2 (Какко, Хытил), 51:53 — 2:0. Зеллвегер — 1 (Карлссон, Терри), 52:38 — 2:1Вратари: Куик — Достал (57:57)Штраф: 4 — 4Броски: 32 (18+8+6) — 33 (7+15+11)

«Рейнджерс» — «Анахайм» — 2:1

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 3:0

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сыграл 18 минут 51 секунду и отметился одной голевой передачей. Всего у него в этом сезоне уже 14 (8+6) очков.

Голкипер Андрей Василевский отразил все 32 броска. Это его первый шат-аут в сезоне. Вратарь был признан первой звездой встречи.

Российский форвард «Кэпс» Александр Овечкин провел на льду 18 минут 18 секунд и отметился двумя бросками и одним удалением на 2 минуты.

НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Чаффи — 2 (Пол, Эйссимонт), 25:27 — 1:0. Пойнт — 5 (Кучеров), 42:26 — 2:0. Джики — 1 (Чирелли, Хагель), 43:10 — 3:0Вратари: Василевский — ЛиндгренШтраф: 11 — 13Броски: 21 (7+8+6) — 32 (8+17+7)

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 3:0

«Айлендерс» — «Флорида» — 3:6

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 22 из 27 бросков по своим воротам. Нападающий Максим Цыплаков отметился двумя ассистами.

Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов сделал одну голевую передачу.

НХЛ «Айлендерс» — «Флорида» — 3:6 (3:1, 0:2, 0:3) Голы: Чоловски — 1 (Сизикас), 1:32 — 1:0. Палмиери — 4 (Пулок, Цыплаков), 6:01 — 2:0. Нельсон — 4 (Цыплаков, Палмиери), 11:41 — 3:0. Райнхарт — 6 (Луостаринен, Лунделл), 13:27 — 3:1. Ткачак — 1 (Верхэге), 26:38 — 3:2. Самоскевич — 1 (Куликов, Найт), 38:16 — 3:3. Беннетт — 7 (Ткачак, Миккола), 46:19 — 3:4. Ткачак — 2 (бол., А. Боквист, Лунделл), 49:49 — 3:5. Форслинг — 3 (мен., п.в.), 57:43 — 3:6Вратари: Варламов (55:57 — 57:43) — НайтШтраф: 4 — 6Броски: 28 (9+7+12) — 28 (8+7+13)

«Айлендерс» — «Флорида» — 3:6

«Даллас» — «Чикаго» — 4:2

Российский нападающий Евгений Дадонов забросил одну шайбу. Это его первый гол в этом сезоне.

«Даллас» с 14 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке — 5 очков.

НХЛ «Даллас» — «Чикаго» — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) Голы: Дадонов — 1 (Линделл), 9:17 — 1:0. Бенн — 2 (Хейсканен, Харли), 34:42 — 2:0. Дюшен — 5 (бол., Стэнковен, Хейсканен), 48:50 — 3:0. Донато — 3 (Смит, Марун), 49:34 — 3:1. Бедард — 3 (Марун, Аллан), 54:15 — 3:2. Дюшен — 6 (п.в., Сегин), 59:42 — 4:2Вратари: Эттингер — Мразек (58:05 — 59:42)Штраф: 6 — 6Броски: 29 (15+10+4) — 24 (8+6+10)

«Даллас» — «Чикаго» — 4:2

«Нэшвилл» — «Коламбус» — 4:3 ОТ

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко отметился одним голом. Теперь у него 9 (4+5) очков в этом сезоне.

Голкипер Даниил Тарасов отразил 29 из 33 бросков по своим воротам.

НХЛ «Нэшвилл» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0) Голы: Марченко — 4 (Фантилли, Дж. Джонсон), 23:53 — 0:1. Эштон-Риз — 2 (Оливье), 26:42 — 0:2. Форсберг — 4 (О`Райлли), 30:40 — 1:2. Смит — 1 (Маккэррон), 40:26 — 2:2. Веренски — 3 (Лабанк, Керали), 43:07 — 2:3. Каррье — 1 (Л`Еро), 44:09 — 3:3. Маршессо — 2 (Шей), 61:44 — 4:3Вратари: Уэджвуд — ТарасовШтраф: 6 — 6Броски: 33 (6+14+11+2) — 28 (8+10+9+1)

«Нэшвилл» — «Коламбус» — 4:3 ОТ

«Сиэтл» — «Каролина» — 1:4

НХЛ «Сиэтл» — «Каролина» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Голы: Свечников — 2 (бол., Нечас, Джарвис), 4:25 — 0:1. Друри — 1 (Блэйк, Бернс), 36:49 — 0:2. Маккэн — 5 (Бенайерс), 50:21 — 1:2. Джарвис — 3 (Мартинук, Дж. Слэвин), 55:38 — 1:3. Орлов — 1 (п.в.), 58:24 — 1:4Вратари: Даккорд (57:36 — 58:05, 58:17 — 58:24) — АндерсенШтраф: 12 — 6Броски: 19 (5+7+7) — 39 (14+15+10)

«Ванкувер» — «Питтсбург» — 4:3

НХЛ «Ванкувер» — «Питтсбург» — 4:3 (0:1, 4:1, 0:1) Голы: Бовилье — 3 (Петтерссон, Малкин), 7:48 — 0:1. Раст — 3 (Бовилье, Малкин), 21:56 — 0:2. Петтерссон — 1 (Гарлэнд, Майерс), 24:06 — 1:2. Шервуд — 2 (Блюгерс, Дешарне), 24:49 — 2:2. Миллер — 4 (Босер), 25:11 — 3:2. Бэйнс — 1 (Спронг), 29:58 — 4:2. Малкин — 3 (Ракелль, Грызлик), 53:22 — 4:3Вратари: Ланкинен — Неделькович (58:20)Штраф: 4 — 6Броски: 34 (12+16+6) — 23 (7+5+11)

«Вегас» — «Сан-Хосе» — 7:3