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    Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Филадельфию»

    «Вашингтон» — «Филадельфия»: счет матча 6:3, обзор голов

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    «Вашингтон» взял верх над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Кэпиталз» одержали пятую победу кряду.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу. Теперь у него два гола в нынешнем сезоне.

    Российский форвард «Флайерз» Матвей Мичков отметился голом и результативной передачей. Его признали третьей звездой матча.

    Защитник Егор Замула сделал одну голевую передачу. Голкипер Иван Федотов отразил 20 из 24 бросков.

    НХЛ
    «Вашингтон» — «Филадельфия» — 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)
    Голы: Рэддиш — 2 (Макилрат, Сандин), 4:50 — 1:0. Дауд — 2 (Сандин, Протас), 22:49 — 2:0. Макмайкл — 2 (Дюбуа, Макилрат), 24:04 — 3:0. Макмайкл — 3 (ван Римсдайк, Дюбуа), 27:16 — 4:0. Конекны — 3 (бол., Мичков, Драйсдейл), 32:04 — 4:1. Типпетт — 1 (Замула, Форстер), 36:16 — 4:2. Мичков — 3 (бол., Типпетт, Драйсдейл), 46:36 — 4:3. Дюбуа — 1 (п.в.), 57:48 — 5:3. Овечкин — 2 (п.в., Строум), 58:50 — 6:3Вратари: Томпсон — Федотов (57:32 — 57:48, 58:04 — 58:50)Штраф: 10 — 8Броски: 26 (6+9+11) — 29 (3+17+9)

    «Вашингтон» — «Филадельфия» — 6:3

    «Вашингтон» с 10 очками идет 3-м Восточной конференции. «Филадельфия» (3) находится на последнем месте.

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