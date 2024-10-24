«Вашингтон» — «Филадельфия»: счет матча 6:3, обзор голов

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
Нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу. Теперь у него два гола в нынешнем сезоне.
Российский форвард «Флайерз» Матвей Мичков отметился голом и результативной передачей. Его признали третьей звездой матча.
Защитник Егор Замула сделал одну голевую передачу. Голкипер Иван Федотов отразил 20 из 24 бросков.
НХЛ
«Вашингтон» — «Филадельфия» — 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)
Голы: Рэддиш — 2 (Макилрат, Сандин), 4:50 — 1:0. Дауд — 2 (Сандин, Протас), 22:49 — 2:0. Макмайкл — 2 (Дюбуа, Макилрат), 24:04 — 3:0. Макмайкл — 3 (ван Римсдайк, Дюбуа), 27:16 — 4:0. Конекны — 3 (бол., Мичков, Драйсдейл), 32:04 — 4:1. Типпетт — 1 (Замула, Форстер), 36:16 — 4:2. Мичков — 3 (бол., Типпетт, Драйсдейл), 46:36 — 4:3. Дюбуа — 1 (п.в.), 57:48 — 5:3. Овечкин — 2 (п.в., Строум), 58:50 — 6:3Вратари: Томпсон — Федотов (57:32 — 57:48, 58:04 — 58:50)Штраф: 10 — 8Броски: 26 (6+9+11) — 29 (3+17+9)
«Вашингтон» — «Филадельфия» — 6:3
«Вашингтон» с 10 очками идет 3-м Восточной конференции. «Филадельфия» (3) находится на последнем месте.