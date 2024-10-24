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    Мичков повторил клубное достижение Линдроса в НХЛ

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    В ночь на 24 октября прошел матч регулярного чемпионата НХЛ. Друг с другом играли «Вашингтон» и «Филадельфия».

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    Столичный клуб одолел соперника со счетом 6:3. За «Филадельфию» голы забили Трэвис Конечны, Оуэн Типпетт, а также российский нападающий Матвей Мичков (1+1).

    В активе проводящего дебютный сезон в НХЛ Мичкова теперь стало 7 (3+4) очков в семи матчах текущего регулярного чемпионата.

    Матвей оказался лишь 5-м игроком в истории «летчиков» среди хоккеистов, которым еще не исполнилось 20 лет, кому удалось стартовать в НХЛ с 7+ очков в первых семи матчах. Клубный рекорд в сезоне-1984/1985 установил Питер Зезель (восемь очков).

    Мичков же повторил достижение Рича Саттера (семь очков в сезоне-1983/1984), Эрика Линдроса (семь очков в сезоне-1992/1993) и Джеймса ван Римсдайка (семь очков в сезоне-2009/2010).

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