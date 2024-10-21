Тамбиев о победе «Адмирала»: Поначалу не справлялись с тем, что они нам предлагали

Главный тренероценил игру своей команды в матче КХЛ против(4:3 ОТ).

«Ребята молодцы сегодня, проявили характер и волю к победе. "Спартак" задал очень высокий темп игры с первой смены.

Это команда с сильными исполнителями, мы поначалу не справлялись с тем, что они нам предлагали. Но во втором периоде добавили в подборах, единоборствах, перестали застревать в своей зоне, перевели шайбу в зону соперника и это принесло результат», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» занимает 4-е место в таблице Востока с 19-ю очками в активе. В следующем матче дальневосточники встретятся с «Ак Барсом» 25-го октября.