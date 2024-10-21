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    «Адмирал» отыграл три шайбы и победил «Спартак» в матче КХЛ

    «Адмирал» — «Спартак»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Спартак
    «Адмирал» одержал волевую победу над «Спартаком» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Либор Шулак — защитник «Адмирала»
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    Либор Шулак — защитник «Адмирала»

    В основное время матча команды обменялись голами. Сначала у «Спартака» шайбы забросили Николай Голдобин, Андрей Миронов и Адам Ружичка.

    «Адмирал» ответил голами Егора Петухова, Ивана Муранова и Кирилла Петькова.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Адмирал». Победную шайбу забросил Георгий Солянников в большинстве.

    После этого матча «Адмирал» занимает 4-е место в таблице Востока с 19-ю очками в активе. «Спартак» — на 2-й позиции Запада (25).

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