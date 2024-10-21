«Адмирал» — «Спартак»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

одержал волевую победу над(4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. Сначала у «Спартака» шайбы забросили Николай Голдобин, Андрей Миронов и Адам Ружичка.

«Адмирал» ответил голами Егора Петухова, Ивана Муранова и Кирилла Петькова.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Адмирал». Победную шайбу забросил Георгий Солянников в большинстве.

После этого матча «Адмирал» занимает 4-е место в таблице Востока с 19-ю очками в активе. «Спартак» — на 2-й позиции Запада (25).