Кросби обозначил проблемы «Питтсбурга» на старте сезона

Капитан «Питтсбурга»отметил, что команде стоит лучше действовать в обороне и страховать друг друга после ошибок.

В матче с «Виннипегом» игроки «Пингвинз» уступили 3:6. В нынешнем сезоне «пингвины» пропускают по 4,43 шайбы в среднем за матч.

«Мы не можем пропускать по пять или шесть голов за игру, если хотим побеждать. Дело не во вратарях. Мы должны больше помогать им.

Сейчас мы даем соперникам слишком много шансов и не страхуем друг друга. Сегодня победный гол был забит после моей ошибки и проигрыша вбрасывания в своей зоне», — цитирует Кросби пресс-служба «Питтсбурга».