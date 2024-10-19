НХЛ. «Питтсбург» уступил «Каролине», «Виннипег» обыграл «Сан-Хосе», «Колорадо» — «Анахайм»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Питтсбург» — «Каролина» — 1:4

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин сыграл 19 минут 37 секунд и отметился двумя силовыми приемами.

«Питтсбург» с 6 очками идет на 7-м месте в Восточной конференции. «Каролина» занимает 8-ю строчку — 4 очка.

НХЛ «Питтсбург» — «Каролина» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Голы: О`Коннор — 3 (Эллер, Пулюярви), 12:20 — 1:0. Блэйк — 2 (Робинсон, Котканиеми), 13:24 — 1:1. Нечас — 1 (бол., Джарвис, Ахо), 26:52 — 1:2. Гостисбеер — 2 (бол., Свечников, Нечас), 37:13 — 1:3. Рословик — 1 (Котканиеми, Орлов), 51:00 — 1:4Вратари: Бломквист — АндерсенШтраф: 10 — 12Броски: 26 (4+7+15) — 39 (10+18+11)

«Питтсбург» — «Каролина» — 1:4

«Виннипег» — «Сан-Хосе» — 8:3

Российский нападающий Владислав Наместников забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. Он набрал первые очки в этом сезоне. Его признали второй звездой встречи.

НХЛ «Виннипег» — «Сан-Хосе» — 8:3 (4:1, 1:1, 3:1) Голы: Моррисси — 1 (Миллер, Элерс), 1:59 — 1:0. Элерс — 1 (бол., Виларди, Шайфли), 9:25 — 2:0. Тоффоли — 4 (бол., Уолман, Гранлунд), 11:43 — 2:1. Элерс — 2 (Перфетти), 13:31 — 3:1. Пионк — 1 (бол., Иафалло, Наместников), 18:48 — 4:1. Коннор — 3 (Пионк, Виларди), 21:46 — 5:1. Канин — 1 (Грундстрем, Сиси), 30:28 — 5:2. Перфетти — 1 (бол., Иафалло, Наместников), 49:50 — 6:2. Зеттерлунд — 3 (Тоффоли, Гранлунд), 50:09 — 6:3. Перфетти — 2 (бол., Пионк, Наместников), 52:55 — 7:3. Наместников — 1 (Пионк, Перфетти), 59:27 — 8:3Вратари: Хеллибак — Блэквуд (Ванечек, 21:46)Штраф: 4 — 14Броски: 36 (15+14+7) — 22 (8+8+6)

«Виннипег» — «Сан-Хосе» — 8:3

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Колорадо» — «Анахайм» — 4:3 ОТ

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.

Российский нападающий Николай Коваленко набрал свое первое очко в НХЛ.

НХЛ «Колорадо» — «Анахайм» — 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0) Голы: Карлссон — 2, 6:05 — 0:1. Строум — 1 (Дюмулин), 19:36 — 0:2. Миттельштадт — 4 (Коваленко, Макар), 20:57 — 1:2. Колтон — 3 (бол., Миттельштадт, Рантанен), 40:35 — 2:2. Колтон — 4 (Рантанен, Маккиннон), 51:42 — 3:2. Терри — 3 (Зеллвегер), 59:47 — 3:3. Маккиннон — 2 (Рантанен), 64:19 — 4:3Вратари: Георгиев — ДосталШтраф: 6 — 10Броски: 49 (18+17+9+5) — 19 (8+3+7+1)