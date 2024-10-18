Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

назвала трех звезд очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

Третьей звездой признан нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. Россиянин забросил две шайбы в матче против «Вегаса» (4:3).

Кучеров забил три гола в трех играх и возглавляет список снайперов.

Второй звездой стал вратарь «Сент-Луиса» Джоэль Хофер, не пропустивший ни одной шайбы в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 ОТ). Канадец отразил 34 броска.

Первой звездой признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 4 (3+1) очка в гостевом матче с «Детройтом» (5:2).

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Панарин набрал 11 (5+6) очков в четырех матчах и делит первое место в гонке бомбардиров с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным.