НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Далласа», Овечкин снова не забил, «Рейнджерс» разгромили «Детройт» благодаря хет-трику Панарина

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Коламбус» — «Баффало» — 6:4

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко признан первой звездой матча. Россиянин стал автором гола и результативной передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Баффало» — 6:4 (2:0, 2:3, 2:1) Голы: Чинахов — 2 (бол., Веренски, К. Джонсон), 5:12 — 1:0. Марченко — 2, 19:28 — 2:0. Маклеод — 2 (Зукер, Гринуэй), 29:34 — 2:1. Фантилли — 2 (Веренски, Проворов), 32:18 — 3:1. Кулих — 1 (Козенс, Йокихарью), 37:29 — 3:2. Оливье — 1 (Силлинджер, Кристиансен), 37:58 — 4:2. Пауэр — 2, 39:35 — 4:3. Эштон-Риз — 1 (Кристиансен, Оливье), 40:15 — 5:3. Северсон — 1 (Марченко), 48:10 — 6:3. Петерка — 3 (Томпсон, Далин), 57:51 — 6:4Вратари: Тарасов — ЛевиШтраф: 4 — 6Броски: 25 (9+9+7) — 24 (4+10+10)

«Коламбус» — «Баффало» — 6:4

«Детройт» — «Рейнджерс» — 2:5

Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором трех заброшенных шайб и результативной передачи.

Панарин набрал 11 (5+6) очков в четырех матчах и делит первое место в гонке бомбардиров с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Рейнджерс» — 2:5 (0:2, 1:3, 1:0) Голы: Панарин — 3 (Трочек, Лафренье), 8:30 — 0:1. Панарин — 4 (бол., Фокс, Трочек), 15:39 — 0:2. Зайдер — 1 (Комфер, Раймонд), 21:27 — 1:2. Трочек — 2 (бол., Панарин, Фокс), 28:46 — 1:3. Панарин — 5 (бол., Фокс, Трочек), 31:42 — 1:4. Манчини — 1 (Какко, Хытил), 32:20 — 1:5. Комфер — 2 (бол., Чиаро, Густафссон), 56:41 — 2:5Вратари: Тэлбот (Лайон, 32:20) — КуикШтраф: 12 — 14Броски: 31 (12+6+13) — 34 (9+14+11)

«Детройт» — «Рейнджерс» — 2:5

«Флорида» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 33-х.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Блюгерс — 2 (Шервуд, Дебраск), 11:42 — 0:1. Й. Боквист — 1 (Самоскевич, Форслинг), 11:53 — 1:1. Хьюз — 1 (Хейнен, Оман), 26:30 — 1:2. Лунделл — 4 (бол., Верхэге, Райнхарт), 39:00 — 2:2. Миллер — 2 (Хьюз, Босер), 62:09 — 2:3Вратари: Бобровский — ЛанкиненШтраф: 11 — 9Броски: 28 (4+15+9+0) — 33 (9+10+11+3)

«Флорида» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ

«Монреаль» — «Лос-Анджелес» — 1:4

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков набрал первые очки в сезоне. В этом матче россиянин отметился двумя результативными передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Лос-Анджелес» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Голы: Бэррон — 1 (Кофилд, Сузуки), 7:02 — 1:0. Андерсон — 1 (Гавриков, Кемпе), 18:20 — 1:1. Лафферье — 3 (Спенс, Тюркотт), 21:37 — 1:2. Энглунд — 1 (Байфилд), 57:02 — 1:3. Кемпе — 2 (мен., п.в., Гавриков, Копитар), 59:12 — 1:4Вратари: Монтембо (57:19 — 59:12) — РиттихШтраф: 4 — 10Броски: 27 (9+11+7) — 32 (12+8+12)

«Монреаль» — «Лос-Анджелес» — 1:4

«Оттава» — «Нью-Джерси» — 1:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Нью-Джерси» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) Голы: Хаула — 1 (Ковачевич, Майер), 22:39 — 0:1. Бастиан — 1 (мен.), 26:26 — 0:2. Коттер — 5 (Хэмилтон, Диллон), 52:39 — 0:3. Ткачак — 1 (бол., Жиру, Сандерсон), 58:55 — 1:3Вратари: Форсберг — МаркстремШтраф: 4 — 6Броски: 31 (9+10+12) — 35 (9+14+12)

«Оттава» — «Нью-Джерси» — 1:3

«Тампа-Бэй» — «Вегас» — 4:3

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил две шайбы и был признан первой звездой матча.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Кучеров возглавляет список снайперов текущего сезона НХЛ. В активе россиянина шесть результативных бросков в трех матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Вегас» — 4:3 (2:2, 0:1, 2:0) Голы: Макнэбб — 1 (Стоун, Айкел), 5:26 — 0:1. Мозер — 1 (Аткинсон, Лиллеберг), 10:21 — 1:1. Дорофеев — 2 (бол., Теодор, Айкел), 15:20 — 1:2. Кучеров — 5 (Гюнцель), 19:47 — 2:2. Барбашев — 4 (Теодор), 21:59 — 2:3. Хагель — 2 (Чаффи, Мозер), 57:38 — 3:3. Кучеров — 6 (Хедман, Мозер), 59:05 — 4:3Вратари: Василевский — ХиллШтраф: 6 — 4Броски: 25 (9+9+7) — 25 (10+10+5)

«Тампа-Бэй» — «Вегас» — 4:3

«Вашингтон» — «Даллас» — 3:2

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забить в третьем матче подряд.

Овечкин в третьем сезоне подряд не забросил ни одной шайбы в трех первых матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Даллас» — 3:2 (0:1, 3:1, 0:0) Голы: Блэкуэлл — 1 (мен., Бек), 12:19 — 0:1. Уилсон — 3 (Дюбуа, Макмайкл), 20:55 — 1:1. Строум — 2 (Карлсон, Протас), 26:15 — 2:1. Робертсон — 2 (Хинтц, Джонстон), 33:09 — 2:2. Рэддиш — 1, 37:19 — 3:2Вратари: Линдгрен — ДесмитШтраф: 8 — 10Броски: 26 (6+12+8) — 24 (7+7+10)

«Вашингтон» — «Даллас» — 3:2

«Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 2:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) Голы: Форсберг — 2 (Йоси, О`Райлли), 11:46 — 1:0. Кулак — 1 (Янмарк), 17:39 — 1:1. Дж. Скиннер — 2 (Нерс), 30:50 — 1:2. Маршессо — 1 (бол., Йоси, Сарос), 37:45 — 2:2. Макдэвид — 1 (Экхольм, Драйзайтль), 38:29 — 2:3. Кулак — 2 (п.в.), 59:24 — 2:4Вратари: Сарос (57:40 — 59:24) — ПикарШтраф: 13 — 11Броски: 27 (7+7+13) — 36 (15+13+8)

«Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 2:4

«Сент-Луис» — «Айлендерс» — 1:0 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Айлендерс» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Нейберс — 1 (Броберг, Хофер), 62:04 — 1:0Вратари: Хофер — СорокинШтраф: 6 — 4Броски: 30 (6+14+8+2) — 34 (7+14+10+3)

«Сент-Луис» — «Айлендерс» — 1:0 ОТ

«Чикаго» — «Сан-Хосе» — 4:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Сан-Хосе» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) Голы: Холл — 1 (Броди), 4:20 — 1:0. Бертуцци — 1 (бол., Терявяйнен, Бедард), 19:11 — 2:0. Фолиньо — 3 (бол., Терявяйнен, Бедард), 20:43 — 3:0. Тоффоли — 3 (Эклунд, Гранлунд), 38:17 — 3:1. Дикинсон — 1 (Андерсон), 42:19 — 4:1. Зеттерлунд — 2 (Гранлунд, Эклунд), 42:52 — 4:2Вратари: Мразек — ВанечекШтраф: 6 — 14Броски: 27 (10+13+4) — 22 (4+7+11)

«Чикаго» — «Сан-Хосе» — 4:2

«Сиэтл» — «Филадельфия» — 6:4

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативной передачей. В этом матче россиянин провел на льду почти 22 минуты — больше, чем любой другой нападающий «летчиков».

В активе 19-летнего Мичкова 4 (2+2) очка в четырех матчах сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Филадельфия» — 6:4 (1:2, 4:0, 1:2) Голы: Лотон — 1 (Пелинг, Хэтэуэй), 4:21 — 0:1. Монтур — 1 (Стивенсон, Эванс), 18:15 — 1:1. Лотон — 2 (Хэтэуэй, Пелинг), 18:58 — 1:2. Маккэн — 3 (бол., Бураковски, Данн), 23:06 — 2:2. Толванен — 2 (Бураковски, Райт), 34:57 — 3:2. Эберле — 4 (Маккэн, Гурд), 37:44 — 4:2. Райт — 1 (Эберле, Маккэн), 37:52 — 5:2. Йорк — 2 (Лотон, Бринк), 50:19 — 5:3. Драйсдейл — 1 (бол., Мичков), 52:32 — 5:4. Бьоркстранд — 2 (Шварц, Ларссон), 54:52 — 6:4Вратари: Грубауэр — Федотов (Эрссон, 40:00)Штраф: 17 — 19Броски: 29 (9+15+5) — 23 (11+5+7)