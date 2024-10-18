ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Далласа», Овечкин снова не забил, «Рейнджерс» разгромили «Детройт» благодаря хет-трику Панарина

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 октября

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Даллас Старз Монреаль Канадиенс Лос-Анджелес Кингз Оттава Сенаторз Нью-Джерси Дэвилз Тампа-Бэй Лайтнинг Вегас Голден Найтс Флорида Пантерз Ванкувер Кэнакс Коламбус Блю Джекетс Баффало Сэйбрз Детройт Ред Уингз Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Предаторз Эдмонтон Ойлерз Сент-Луис Блюз Нью-Йорк Айлендерс Чикаго Блэкхоукс Сан-Хосе Шаркс Сиэтл Кракен Филадельфия Флайерз
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар»12-й тур РПЛ. Юран верит, что домашнее поле поможет «Спартаку», Бушманов ждет победы «Динамо» в Казани Томас ТухельФантастический тренер, но сложный человек. Тухель возглавил сборную Англии Эрлинг ХоланнНапарник Мбаппе или замена Левандовскому? Куда отправится Холанн из «Ман Сити»
    Все новости спорта
    Артемий Панарин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артемий Панарин
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Коламбус» — «Баффало» — 6:4

    Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко признан первой звездой матча. Россиянин стал автором гола и результативной передачи.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Баффало» — 6:4 (2:0, 2:3, 2:1)
    Голы: Чинахов — 2 (бол., Веренски, К. Джонсон), 5:12 — 1:0. Марченко — 2, 19:28 — 2:0. Маклеод — 2 (Зукер, Гринуэй), 29:34 — 2:1. Фантилли — 2 (Веренски, Проворов), 32:18 — 3:1. Кулих — 1 (Козенс, Йокихарью), 37:29 — 3:2. Оливье — 1 (Силлинджер, Кристиансен), 37:58 — 4:2. Пауэр — 2, 39:35 — 4:3. Эштон-Риз — 1 (Кристиансен, Оливье), 40:15 — 5:3. Северсон — 1 (Марченко), 48:10 — 6:3. Петерка — 3 (Томпсон, Далин), 57:51 — 6:4Вратари: Тарасов — ЛевиШтраф: 4 — 6Броски: 25 (9+9+7) — 24 (4+10+10)

    «Коламбус» — «Баффало» — 6:4

    «Детройт» — «Рейнджерс» — 2:5

    Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором трех заброшенных шайб и результативной передачи.

    Панарин набрал 11 (5+6) очков в четырех матчах и делит первое место в гонке бомбардиров с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Рейнджерс» — 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)
    Голы: Панарин — 3 (Трочек, Лафренье), 8:30 — 0:1. Панарин — 4 (бол., Фокс, Трочек), 15:39 — 0:2. Зайдер — 1 (Комфер, Раймонд), 21:27 — 1:2. Трочек — 2 (бол., Панарин, Фокс), 28:46 — 1:3. Панарин — 5 (бол., Фокс, Трочек), 31:42 — 1:4. Манчини — 1 (Какко, Хытил), 32:20 — 1:5. Комфер — 2 (бол., Чиаро, Густафссон), 56:41 — 2:5Вратари: Тэлбот (Лайон, 32:20) — КуикШтраф: 12 — 14Броски: 31 (12+6+13) — 34 (9+14+11)

    «Детройт» — «Рейнджерс» — 2:5

    «Флорида» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ

    Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 33-х.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Блюгерс — 2 (Шервуд, Дебраск), 11:42 — 0:1. Й. Боквист — 1 (Самоскевич, Форслинг), 11:53 — 1:1. Хьюз — 1 (Хейнен, Оман), 26:30 — 1:2. Лунделл — 4 (бол., Верхэге, Райнхарт), 39:00 — 2:2. Миллер — 2 (Хьюз, Босер), 62:09 — 2:3Вратари: Бобровский — ЛанкиненШтраф: 11 — 9Броски: 28 (4+15+9+0) — 33 (9+10+11+3)

    «Флорида» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ

    «Монреаль» — «Лос-Анджелес» — 1:4

    Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков набрал первые очки в сезоне. В этом матче россиянин отметился двумя результативными передачами.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Лос-Анджелес» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
    Голы: Бэррон — 1 (Кофилд, Сузуки), 7:02 — 1:0. Андерсон — 1 (Гавриков, Кемпе), 18:20 — 1:1. Лафферье — 3 (Спенс, Тюркотт), 21:37 — 1:2. Энглунд — 1 (Байфилд), 57:02 — 1:3. Кемпе — 2 (мен., п.в., Гавриков, Копитар), 59:12 — 1:4Вратари: Монтембо (57:19 — 59:12) — РиттихШтраф: 4 — 10Броски: 27 (9+11+7) — 32 (12+8+12)

    «Монреаль» — «Лос-Анджелес» — 1:4

    «Оттава» — «Нью-Джерси» — 1:3

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Нью-Джерси» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
    Голы: Хаула — 1 (Ковачевич, Майер), 22:39 — 0:1. Бастиан — 1 (мен.), 26:26 — 0:2. Коттер — 5 (Хэмилтон, Диллон), 52:39 — 0:3. Ткачак — 1 (бол., Жиру, Сандерсон), 58:55 — 1:3Вратари: Форсберг — МаркстремШтраф: 4 — 6Броски: 31 (9+10+12) — 35 (9+14+12)

    «Оттава» — «Нью-Джерси» — 1:3

    «Тампа-Бэй» — «Вегас» — 4:3

    Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил две шайбы и был признан первой звездой матча.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Кучеров возглавляет список снайперов текущего сезона НХЛ. В активе россиянина шесть результативных бросков в трех матчах.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Вегас» — 4:3 (2:2, 0:1, 2:0)
    Голы: Макнэбб — 1 (Стоун, Айкел), 5:26 — 0:1. Мозер — 1 (Аткинсон, Лиллеберг), 10:21 — 1:1. Дорофеев — 2 (бол., Теодор, Айкел), 15:20 — 1:2. Кучеров — 5 (Гюнцель), 19:47 — 2:2. Барбашев — 4 (Теодор), 21:59 — 2:3. Хагель — 2 (Чаффи, Мозер), 57:38 — 3:3. Кучеров — 6 (Хедман, Мозер), 59:05 — 4:3Вратари: Василевский — ХиллШтраф: 6 — 4Броски: 25 (9+9+7) — 25 (10+10+5)

    «Тампа-Бэй» — «Вегас» — 4:3

    «Вашингтон» — «Даллас» — 3:2

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забить в третьем матче подряд.

    Овечкин в третьем сезоне подряд не забросил ни одной шайбы в трех первых матчах.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Даллас» — 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)
    Голы: Блэкуэлл — 1 (мен., Бек), 12:19 — 0:1. Уилсон — 3 (Дюбуа, Макмайкл), 20:55 — 1:1. Строум — 2 (Карлсон, Протас), 26:15 — 2:1. Робертсон — 2 (Хинтц, Джонстон), 33:09 — 2:2. Рэддиш — 1, 37:19 — 3:2Вратари: Линдгрен — ДесмитШтраф: 8 — 10Броски: 26 (6+12+8) — 24 (7+7+10)

    «Вашингтон» — «Даллас» — 3:2

    «Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 2:4

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
    Голы: Форсберг — 2 (Йоси, О`Райлли), 11:46 — 1:0. Кулак — 1 (Янмарк), 17:39 — 1:1. Дж. Скиннер — 2 (Нерс), 30:50 — 1:2. Маршессо — 1 (бол., Йоси, Сарос), 37:45 — 2:2. Макдэвид — 1 (Экхольм, Драйзайтль), 38:29 — 2:3. Кулак — 2 (п.в.), 59:24 — 2:4Вратари: Сарос (57:40 — 59:24) — ПикарШтраф: 13 — 11Броски: 27 (7+7+13) — 36 (15+13+8)

    «Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 2:4

    «Сент-Луис» — «Айлендерс» — 1:0 ОТ

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Айлендерс» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Нейберс — 1 (Броберг, Хофер), 62:04 — 1:0Вратари: Хофер — СорокинШтраф: 6 — 4Броски: 30 (6+14+8+2) — 34 (7+14+10+3)

    «Сент-Луис» — «Айлендерс» — 1:0 ОТ

    «Чикаго» — «Сан-Хосе» — 4:2

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Сан-Хосе» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
    Голы: Холл — 1 (Броди), 4:20 — 1:0. Бертуцци — 1 (бол., Терявяйнен, Бедард), 19:11 — 2:0. Фолиньо — 3 (бол., Терявяйнен, Бедард), 20:43 — 3:0. Тоффоли — 3 (Эклунд, Гранлунд), 38:17 — 3:1. Дикинсон — 1 (Андерсон), 42:19 — 4:1. Зеттерлунд — 2 (Гранлунд, Эклунд), 42:52 — 4:2Вратари: Мразек — ВанечекШтраф: 6 — 14Броски: 27 (10+13+4) — 22 (4+7+11)

    «Чикаго» — «Сан-Хосе» — 4:2

    «Сиэтл» — «Филадельфия» — 6:4

    Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативной передачей. В этом матче россиянин провел на льду почти 22 минуты — больше, чем любой другой нападающий «летчиков».

    В активе 19-летнего Мичкова 4 (2+2) очка в четырех матчах сезона.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сиэтл» — «Филадельфия» — 6:4 (1:2, 4:0, 1:2)
    Голы: Лотон — 1 (Пелинг, Хэтэуэй), 4:21 — 0:1. Монтур — 1 (Стивенсон, Эванс), 18:15 — 1:1. Лотон — 2 (Хэтэуэй, Пелинг), 18:58 — 1:2. Маккэн — 3 (бол., Бураковски, Данн), 23:06 — 2:2. Толванен — 2 (Бураковски, Райт), 34:57 — 3:2. Эберле — 4 (Маккэн, Гурд), 37:44 — 4:2. Райт — 1 (Эберле, Маккэн), 37:52 — 5:2. Йорк — 2 (Лотон, Бринк), 50:19 — 5:3. Драйсдейл — 1 (бол., Мичков), 52:32 — 5:4. Бьоркстранд — 2 (Шварц, Ларссон), 54:52 — 6:4Вратари: Грубауэр — Федотов (Эрссон, 40:00)Штраф: 17 — 19Броски: 29 (9+15+5) — 23 (11+5+7)

    «Сиэтл» — «Филадельфия» — 6:4
    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  3.70
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие