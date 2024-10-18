Козлов: Разницу сделали нюансы

Главный тренервысказался о матче против(2:4).

«Интересный получился матч. Обе команды играли хорошо, показали характер. Не хотели проигрывать. Было много хороших и качественных моментов с двух сторон. Вратари тоже сыграли отлично, Вязовой у нас делал хорошие сейвы. Разницу сделали нюансы. Хотелось больше, чем один раз, играть в большинстве. В таких матчах такое и играет роль. Отдача с нашей стороны была на 110 процентов. Повторюсь, Вязовой выглядел прекрасно, молодой парень делал отличные сейвы», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

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«Трактор» идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 26 очков. «Салават Юлаев» занимает седьмую строчку, имея в активе 16 баллов.