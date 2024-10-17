Мартемьянов: Реализация оставляет желать лучшего, не хватает нам забитых голов

Главный тренервысказался о матче против(1:2).

«Сегодня у команды было боевое состояние, вышли выигрывать, очки нужны как воздух. По выполнению задания были шероховатости, но по самоотдаче у меня претензий нет. Реализация оставляет желать лучшего, не хватает нам забитых голов.

Передачи "Северстали" через их пятак? У них такая игра, мы к этому готовились. Эти ребята вообще ничего не боятся. Использовать это можно, но если не перехватишь — будет контратака. Однако мы пробовали, несколько раз запирали их в зоне. "Северсталь" — команда приличного уровня, просто так её не обыграешь», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Северсталь» занимает 3-е место в таблице Запада с 20-ю очками в активе. «Амур» — на 11-й позиции (12).