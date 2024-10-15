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    Воробьев назвал причины поражения ЦСКА в матче КХЛ против минского «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск ЦСКА
    Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:5 ОТ).

    Илья Воробьев — главный тренер ЦСКА
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    Илья Воробьев — главный тренер ЦСКА

    «При довольно неплохой игре потерпели поражение в овертайме и набрали только одно очко. Конечно, Вадим Шипачёв исполнил великолепно, не зря у него столько очков в КХЛ. Тяжёлое поражение для нас. ЦСКА не реализовал сегодня большинство, потому что "Динамо" здорово отыграло. Моменты были, а пятиминутное большинство сложилось на конец периода, когда лёд уже не такой чистый.

    Почему не взял тайм-аут при счёте 4:3? Это в советские времена брали такой тайм-аут, а сейчас ты даёшь соперникам время начертить схему», — цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице Запада с 19-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против СКА 17-го октября.

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