Воробьев назвал причины поражения ЦСКА в матче КХЛ против минского «Динамо»

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского(4:5 ОТ).

«При довольно неплохой игре потерпели поражение в овертайме и набрали только одно очко. Конечно, Вадим Шипачёв исполнил великолепно, не зря у него столько очков в КХЛ. Тяжёлое поражение для нас. ЦСКА не реализовал сегодня большинство, потому что "Динамо" здорово отыграло. Моменты были, а пятиминутное большинство сложилось на конец периода, когда лёд уже не такой чистый.

Почему не взял тайм-аут при счёте 4:3? Это в советские времена брали такой тайм-аут, а сейчас ты даёшь соперникам время начертить схему», — цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице Запада с 19-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против СКА 17-го октября.